Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının otobüslerle tahliyesi sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının otobüslerle tahliyesi sürüyor

27.02.2022 17:31

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla tahliye edilen Türk vatandaşlarının Edirne'deki sınır kapılarından yurda gelişleri sürüyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla tahliye edilen Türk vatandaşlarının Edirne'deki sınır kapılarından yurda gelişleri sürüyor.

Kiev'den otobüsle 25 Şubat Cuma akşamı yola çıkan Türk kafilesi Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı.

Kiev'den gelen Burak Tanış, AA muhabirine, savaştan sağ salim kurtuldukları için mutlu olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kendilerine sahip çıktıkları için teşekkür eden Tanış, zor bir yolcuğun ardından ülkelerine kavuştuklarını belirtti.

Yaklaşık 55 saatlik bir yolculuk yaptıklarını anlatan Tanış, "Ukrayna sınırında çok zorluk çektik. Ukrayna'dan çıktığımızda derin bir 'oh' dedik. Devletimiz diğer vatandaşları da kurtarmak için çalışıyor." dedi.

İbrahim Gün ise vatanına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirtti.

"Allah hükümetimizden ve devletimizden razı olsun" diyen Gün, "Millet ne yapacağız diye düşünürken bizi aldılar otobüsle ülkemize döndürdüler. Uzun bir yolculuk oldu ama devletimize güvenimiz tamdı. Avrupa vatandaşı ne yağacağını bilmezken benim bir öz güvenim vardı, 'beni hükümetim' kurtarır diye. Allaha şükür geldik, memleketteyiz, mutluyuz." diye konuştu.

Emir Özkan da halen Ukrayna'da olan Türk vatandaşlarının da en yakın zamanda ülkeye gelmesini temenni ettiğini söyledi.

İşlemleri tamamlanan 50 Türk vatandaşı İstanbul'a hareket etti.

Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının otobüslerle tahliyesi sürüyor
Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının otobüslerle tahliyesi sürüyor
Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının otobüslerle tahliyesi sürüyor

YORUMLAR
500
Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'a geldi Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'a geldi İZMİR'DE YAŞAYAN UKRAYNALILARDAN 'SAVAŞI DURDURUN' ÇAĞRISI İZMİR'DE YAŞAYAN UKRAYNALILARDAN 'SAVAŞI DURDURUN' ÇAĞRISI

Ukrayna, Edirne, Rusya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının otobüslerle tahliyesi sürüyor - Son Dakika


Son Dakika
17:31 Ukrayna Büyükelçiliği'nden TB2 SİHA iması geldi: 34 Türk askerinin intikamı alındı
17:24 Ukrayna Ankara Büyükelçisi açıkladı: Rus tarafının can kaybı 4 bin 200
17:18 Fransa çağrıda bulundu! Rusya, Dünya Kupası'ndan ihraç edilebilir
17:15 İkizlerine hamile olan Seray Sever üzücü haberi paylaştı! Entübe olan babası için dua istedi
17:07 Muhammed Gümüşkaya şov yaptı! İstatistiklerde en üst sırada yer aldı
17:01 Müzakere olacak mı? sorusuna Zelenski 'den cevap: İki ülke ön koşulsuz olarak buluşacak
16:51 Putin Savunma Bakanlığı'na talimatı verdi! Rus caydırıcı güçlerine özel savaş görevi alarmı
15:59 Son Dakika: Rus basınının ortaya attığı "Zelenski müzakere teklifini kabul etti" iddiasına, Ukrayna'dan jet yalanlama
15:56 Fatih Terim canlı yayına bağlandı, Sinan Engin bombayı patlattı: Hocama baba bir teklif var
15:54 Demet'in cesur doğum günü tercihi! Önden sade olan elbisenin asıl numarası arkasında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2022 17:38:59. #1.13#
SON DAKİKA: Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının otobüslerle tahliyesi sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement