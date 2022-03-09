Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor

09.03.2022 20:29
Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi, Dışişleri Bakanlığının koordinasyonunda sürüyor.

Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi, Dışişleri Bakanlığının koordinasyonunda sürüyor.

Türk vatandaşlarını taşıyan bir otobüs daha bu akşam saatlerinde Romanya'nın Suceava şehrindeki Siret sınır kapısından geçerek İstanbul'a hareket etti.

Otobüste bulunan üniversite öğrencisi Emre Beke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Sumi kentinde yaşadığını söyledi.

Çatışmaların yaşandığı bölgede mahsur kaldığını ifade eden Beke, tahliye sürecinde Dışişleri Bakanlığının büyük destek sağladığını belirtti. Beke, "O bölgeden devletimizin sayesinde çıkmış bulunmaktayız. Devletimiz olmasaydı oradan çıkma imkanımız yoktu. Devletimizin sayesinde oradan çıkmış bulunuyoruz, teşekkür ediyoruz." dedi.

Bölgede bulunan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri de Türk vatandaşlarına gıda malzemesi dağıttı.

YORUMLAR
500

Ukrayna, Romanya, Rusya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor - Son Dakika


Son Dakika
20:10 Konuşmasına Türkçe başladı! İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da bir araya geldi
20:05 Cristiano Ronaldo bütün ipleri kopardı! Kadroda yer almadı
20:02 Evler ayrıldı! Selen Görgüzel ve Hamdi Alkan çifti boşanıyor
19:56 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 143 kişi hayatını kaybetti, 33 bin 243 yeni vaka tespit edildi
19:53 Dur ihtarına karşı otomobilden polislere ateş açtılar: 1 polis şehit düştü, 1 polis ağır yaralandı
19:50 Portekiz maçına hazırız! Stefan Kuntz, milli takıma çağıracağı iki futbolcuyu açıkladı
19:18 Chelsea'ye talip olan Bitlisli Türk iş insanı Muhsin Bayrak müjdeyi verdi: Londra'da görüşmeye başladık
19:10 İsrail Cumhurbaşkanı ile görüşen Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Bu tarihi ziyaretin yeni bir dönüm noktası olacağına inanıyorum
19:02 Ayçiçek yağını taşıyan gemi yola çıktı! 15 Mart'ta Türkiye'de
18:22 Savaşa sessiz kaldı! Ukrayna Milli Takımı'nda yer alan futbolcunun tüm unvanları geri alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 20:35:36. #1.11#
SON DAKİKA: Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement