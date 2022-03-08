Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor - Son Dakika
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Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor

08.03.2022 21:41
Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor

Ukrayna'daki Türk vatandaşlarını taşıyan otobüsler, Romanya'nın Suceava şehrindeki Siret Sınır Kapısı'ndan geçerek İstanbul'a hareket etti.

Ukrayna'daki Türk vatandaşlarını taşıyan otobüsler, Romanya'nın Suceava şehrindeki Siret Sınır Kapısı'ndan geçerek İstanbul'a hareket etti.

Rusya ile süren savaş nedeniyle Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşlarının tahliyesi Dışişleri Bakanlığı koordinesinde sürüyor.

İnsani yardım faaliyetlerinde bulunmak üzere Siret Sınır Kapısı'na giden Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince, Türk vatandaşlarını taşıyan otobüslere gıda malzemesi sağlandı.

Daha sonra otobüsler, İstanbul'a doğru hareket etti.

Otobüste bulunan vatandaşlar, devletin tahliye sürecinde gereken desteği sağladığını belirterek, yetkililere teşekkür etti.

Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor
Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor

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İstanbul, Romanya, Ukrayna, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor - Son Dakika


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