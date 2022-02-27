Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi için Türkiye'den onlarca otobüs yola çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi için Türkiye'den onlarca otobüs yola çıktı

27.02.2022 13:51

Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi için Türkiye'den onlarca otobüs yola çıktı Rusya'nın Ukrayna'ya askeri saldırısı sonucu Ukrayna'da bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesi için onlarca otobüs Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Ukrayna'ya hareket etti.

Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi için Türkiye'den onlarca otobüs yola çıktı

EDİRNE - Rusya'nın Ukrayna'ya askeri saldırısı sonucu Ukrayna'da bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesi için onlarca otobüs Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Ukrayna'ya hareket etti.

Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor. Tahliye çalışmalarının hızla devam etmesi için otobüs firmaları şoförlerini gönüllü olarak göreve çağırdı. Kısa sürede onlarca otobüs şoförü, gönüllü olarak tahliye çalışmalarına katılmak için firmalarına başvuru yaptı. Edirne'ye gelerek Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a geçen otobüs şoförleri, Ukrayna'ya doğru yola çıktı. Tahliye çalışmalarına gönüllü olarak katıldıklarını söyleyen otobüs şoförleri, "Vatandaşlarımızı alıp geleceğiz" açıklamasında bulundu.

Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi için Türkiye'den onlarca otobüs yola çıktı
Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi için Türkiye'den onlarca otobüs yola çıktı
Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi için Türkiye'den onlarca otobüs yola çıktı

YORUMLAR
500
Savaşın ortasından tahliye edilen Türk vatandaşları ülkeye giriş yapmaya başladı! Savaşın ortasından tahliye edilen Türk vatandaşları ülkeye giriş yapmaya başladı! Ukrayna'dan çıkış noktalarında yoğunluk olduğu belirtiliyor Ukrayna'dan çıkış noktalarında yoğunluk olduğu belirtiliyor

Kapıkule Sınır Kapısı, Ukrayna, Türkiye, Türk, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi için Türkiye'den onlarca otobüs yola çıktı - Son Dakika


Son Dakika
13:12 Cansız kadın bedeni Sarıyer sahile vurdu! Panik olan vatandaşlar polise haber verdi
13:08 Uluslararası Judo Federasyonu, Putin'in başkanlığını askıya aldı!
12:54 Savaşın ortasından tahliye edilen Türk vatandaşları ülkeye giriş yapmaya başladı!
12:52 Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus konvoyunun vurulma anını yayınladı!
12:50 Ukrayna'dan "tabelaları kaldırın" talimatı! Rus askerler nereye gideceklerini bilemedi
12:40 Futbolcular gitti ama o kaldı! Shakhtar'ın İtalyan hocası ekibiyle birlikte Ukrayna'dan ayrılmıyor
12:14 Genç kadın saçını yıkadığı videoları takipçilerine satarak para kazanıyor! Aylık kazancı 1 milyon TL'yi geçti
12:10 Arda Güler, dev kulübün taraftarlarının ilgi odağı oldu! Transfer için girişim yapılmasını istediler
12:07 Son Dakika! Ukrayna'nın İstanbul isteğinin ardından bir açıklama da Türkiye'den geldi: Ateşkes için müzakereler hemen başlamalı
11:25 Meteoroloji uyardı! Güneşli günler bitti, kar tekrar geliyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2022 13:57:10. #1.12#
SON DAKİKA: Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi için Türkiye'den onlarca otobüs yola çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement