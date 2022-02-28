Ukrayna'daki Türkler, gördüklerini ve yaşadıklarını anlattı: "Rus uçağı evimizin arka sokağına düştü" - Son Dakika
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Ukrayna'daki Türkler, gördüklerini ve yaşadıklarını anlattı: "Rus uçağı evimizin arka sokağına düştü"

28.02.2022 17:34
Ukrayna'daki Türkler, gördüklerini ve yaşadıklarını anlattı: "Rus uçağı evimizin arka sokağına düştü"

- Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası ana vatan Türkiye'ye dönen Türk vatandaşları, yaşadıklarını anlattı.

- Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası ana vatan Türkiye'ye dönen Türk vatandaşları, yaşadıklarını anlattı.

Ukrayna'dan ayrılan Türk vatandaşları gerek otobüslerle gerekse kendi araçlarıyla Türkiye'ye gelmeye devam ediyor. Edirne'de bulunan Hamzabeyli ve Kapıkule Sınır Kapıları'ndan yurda giriş yapan Türk vatandaşlarının, anavatan topraklarına adım attıklarında yaşadıkları mutluluk gözlerinden okunuyor. Dün akşam saatlerinden itibaren Türkiye'ye dönüşlerin arttığı gözlemlenirken, sınır kapılarında da zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

"TÜRK BAYRAĞI ALTINDA TOPRAKLARIMIZA ULAŞMAK BİZİM İÇİN MUTLULUK VERİCİ"

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan Ankaralı Gülbeyaz Becerikli, tatil için gittiği Ukrayna'da güne bomba sesleriyle uyandığını anlattı. Çatışmaların yaşanmasıyla birlikte bulduğu ilk fırsatta Türkiye'ye dönmek için yola çıktığını ifade eden Becerikli, yolculuğunun 5 gün sürdüğünü belirtti. Becerikli, "Türk bayrağı altında topraklarımıza ulaşmak bizim için mutluluk verici" açıklamasında bulundu.

"RUS UÇAĞI EVİMİZİN ARKA SOKAĞINA DÜŞTÜ"

Ukrayna'da eğitim gören öğrenci Muhammet Mustafa Sönmez de güne bomba sesleriyle uyandığını söyledi. Rus uçağının evlerinin arka sokağına düştüğünü Sönmez, "Hemen yola çıktık. Çok şükür Türkiye'ye ulaştık. Mutluluğumuz var ama üzüntü daha fazla" dedi.

Ukrayna'da yaşayan gerek Türk vatandaşlarının gerekse Ukrayna vatandaşlarının sınır kapılarından yurda girişleri devam ediyor.

(Mehmet Basmacı -Şener Urfa/İHA)

Ukrayna'daki Türkler, gördüklerini ve yaşadıklarını anlattı: Rus uçağı evimizin arka sokağına düştü
Ukrayna'daki Türkler, gördüklerini ve yaşadıklarını anlattı: Rus uçağı evimizin arka sokağına düştü
Ukrayna'daki Türkler, gördüklerini ve yaşadıklarını anlattı: Rus uçağı evimizin arka sokağına düştü
Ukrayna'daki Türkler, gördüklerini ve yaşadıklarını anlattı: Rus uçağı evimizin arka sokağına düştü
Ukrayna'daki Türkler, gördüklerini ve yaşadıklarını anlattı: Rus uçağı evimizin arka sokağına düştü
Ukrayna'daki Türkler, gördüklerini ve yaşadıklarını anlattı: Rus uçağı evimizin arka sokağına düştü
Ukrayna'daki Türkler, gördüklerini ve yaşadıklarını anlattı: Rus uçağı evimizin arka sokağına düştü

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Kaynak: İHA

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