Ukrayna'daki Türklerin tahliyesi devam ediyor - Son Dakika
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Ukrayna'daki Türklerin tahliyesi devam ediyor

07.03.2022 22:22

Rusya'nın saldırısı sonrası Ukrayna'da yaşayan Türklerin tahliyesi devam ediyor.

Rusya'nın saldırısı sonrası Ukrayna'da yaşayan Türklerin tahliyesi devam ediyor.

Lviv Tren İstasyonu'na İstanbul'dan tahliye için gelen otobüs, Romanya üzerinden Türkiye'ye dönmek üzere yola çıktı.

Harkiv'deki zor şartlardan kurtularak Lviv'e ulaştığını anlatan Yaşar Kum, "Çok mutluyum gerçekten. Uzun zamandır bunu bekliyordum. İki günün sonunda tahliye oldum. Çok teşekkürler." dedi.

Otobüse binenler arasında Türk Cumhuriyetleri pasaportlular ve Türk vatandaşlarıyla evli olanlar da bulunuyor.

Dnipro'dan gelebilmek için 42 saat süren yorucu bir yolculuk yaptığını söyleyen Türkmenistan vatandaşı Murat Nazarov, "Türkiye'ye çok teşekkür ederiz. Bizi böyle bir günde sıkıntıların içinde tek başımıza bırakmadı. Çocuklar ve kadınlar var. Kocaman teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Türk vatandaşıyla evli olan ve annesi, kız kardeşi ve yeğenini beraberinde Türkiye'ye getirdiğini belirten Natalia Antepli, "Şu anda otobüsün önünde kendimi daha güvende hissediyorum. Türkiye'ye güveniyorum." şeklinde konuştu.

Ukrayna'daki Türklerin tahliyesi devam ediyor
Ukrayna'daki Türklerin tahliyesi devam ediyor
Ukrayna'daki Türklerin tahliyesi devam ediyor

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Türkiye, Ukrayna, Rusya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'daki Türklerin tahliyesi devam ediyor - Son Dakika


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