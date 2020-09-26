Son dakika haberi | Ukrayna'daki uçak kazasında ölü sayısı 25'e yükseldi - Son Dakika

Son dakika haberi | Ukrayna'daki uçak kazasında ölü sayısı 25'e yükseldi

Gelen son dakika haberine göre Ukrayna'da askeri nakliye uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 25'e yükseldiği açıklandı.

Son dakika haberi | Ukrayna'daki uçak kazasında ölü sayısı 25'e yükseldi, System.String[]

Ukrayna'da askeri nakliye uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 25'e yükseldiği açıklandı.

Ukrayna'nın kuzeybatısında yer alan Harkov bölgesinde dün akşam saatlerinde düşen AN-26 tipi askeri nakliye uçağı ile ilgili Ukrayna Başsavcılığı tarafından gece saatlerinde açıklama yapıldı. Ukrayna İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, uçakta 5 mürettebat ve 22 Harkov Üniversitesi Hava Kuvvetleri Bölümü öğrencisinin bulunduğu 1 öğrencinin ise uçuştan önce sağlık sorunları nedeniyle uçağa alınmadığı belirtildi. Düşen uçaktaki 27 kişiden 25'inin öldüğü 2 kişinin ise durumlarının ağır olduğu ve hastanede yoğun bakım ünitesinde tutulduğu aktarıldı. Uçak düştükten sonra başlayan yangının gece saatlerinde söndürülebildiği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Son dakika haberi | Ukrayna'daki uçak kazasında ölü sayısı 25'e yükseldi
Son dakika haberi | Ukrayna'daki uçak kazasında ölü sayısı 25'e yükseldi
Son dakika haberi | Ukrayna'daki uçak kazasında ölü sayısı 25'e yükseldi
Son dakika haberi | Ukrayna'daki uçak kazasında ölü sayısı 25'e yükseldi
Son dakika haberi | Ukrayna'daki uçak kazasında ölü sayısı 25'e yükseldi

Başsavcı, Ukrayna, Uçak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 10:07 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Ukrayna'daki uçak kazasında ölü sayısı 25'e yükseldi - Son Dakika

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