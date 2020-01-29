Ukrayna'daki yardım kermesine Türkiye damga vurdu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Ukrayna'daki yardım kermesine Türkiye damga vurdu - Son Dakika Dünya

Ukrayna'daki yardım kermesine Türkiye damga vurdu

6 saat önce

Ukrayna'daki en büyük yardım etkinliklerinden biri olan, Kiev Uluslararası Kadınlar Kulübü (IWCK) tarafından düzenlenen kermese Türkiye, en fazla bağışı toplayarak damga vurdu.

Ukrayna'daki yardım kermesine Türkiye damga vurdu, System.String[]

Ukrayna'daki en büyük yardım etkinliklerinden biri olan, Kiev Uluslararası Kadınlar Kulübü (IWCK) tarafından düzenlenen kermese Türkiye, en fazla bağışı toplayarak damga vurdu.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bu yıl 27'ncisi düzenlenen ve 50'ye yakın ülkenin katıldığı yardım kermesinde, Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nin açtığı stant en fazla satışı yaparak birinci oldu. Tüm gelirleri Ukrayna'da ihtiyaç sahibi kadın, çocuk, yaşlı ve engellilere bağışlanacak olan etkinlikteki Türkiye standında, Türk mutfağından lezzetlerin yanı sıra, el işi ürünleri, hediyelik eşyalar ve Türk motiflerinin yer aldığı tekstil ürünleri satışa sunuldu.

TÜRKİYE İLK DEFA BİRİNCİ OLDU

Kersmeste Türkiye standına katkı sunan kişilere ve şirketlere teşekkür eden Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere'nin eşi Seda Güldere, Türkiye standının büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Türk şirketlerinin, Ukrayna'daki Türk kadınlarının, Büyükelçilik mensuplarının ve Türk vatandaşlarının Ukraynalı eşlerinin destekleriyle kermese katılım sağladık. Ukrayna'daki firmalarımızın bir kısmı doğrudan ülkemiz adına Uluslararası Kadınlar Kulübü'ne bağış yaptı. Bazı şirketlerimiz ise ürünlerini gönderdiler. Biz de Türkiye'den ülkemizin tanıtımına katkı sağlayabileceğini düşündüğümüz ürünleri getirdik. Kiev'deki Türk restoranlarının desteğiyle Türk yemeklerinin de tanıtımını yaptık. Ülkemizi layıkıyla temsil ettiğimize inanıyorum" dedi.

'TÜRK ŞİRKETLERİNİN DESTEĞİYLE BU SONUCU ALDIK'

Bu sene Kiev Uluslararası Kadınlar Kulübü'ne (IWCK) yapılan bağışlarda Türkiye'nin ilk defa birinci olduğunu kaydeden Seda Güldere, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Şirketlerimizin desteğiyle bu kermeste birinci olmamız, firmalarımızın buradaki etkinliğinin ve Ukrayna ile iş birliği yapma arzularının bir göstergesi. Türk şirketlerimiz Ukrayna'yı evleri gibi görüyorlar ve yardım projelerine canıgönülden destek olmaya çalışıyorlar. Bu aynı zamanda devletimizin insan odaklı politikalarını da gösteriyor. Ukrayna'daki Türk toplumunun birliğinin, dayanışmasının da bir göstergesi oldu bu kermes. Amacımız toplanan bu bağışların Ukrayna'ya en faydalı şekilde dağıtılmasını sağlamak."


Türkiye, Ukrayna, Kiev, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:39 Kaynak: DHA
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