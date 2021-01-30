Ukrayna'daki yoğun kar yağışı 108 yerleşim yerini elektriksiz bıraktı - Son Dakika

Ukrayna'daki yoğun kar yağışı 108 yerleşim yerini elektriksiz bıraktı

30.01.2021 18:00

Ukrayna'da günlerdir etkisini sürdüren kar yağışları hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, Odessa ve Nikolayev'de toplam 108 yerleşim biriminde elektrik kesintileri yaşandı.

Ukrayna'da günlerdir etkisini sürdüren kar yağışları hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, Odessa ve Nikolayev'de toplam 108 yerleşim biriminde elektrik kesintileri yaşandı.

Ukrayna, günlerdir devam eden kar yağışları ile mücadele ediyor. Başkent Kiev başta olmak üzere, Odessa ve Nikolayev kardan en çok etkilenen şehirler oldu.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada, Odessa ve Nikolayev'de toplam 108 yerleşim biriminde elektrik kesintilerinin yaşandığı duyuruldu. Geçtiğimiz günlerde yoğun kar yağışı nedeniyle 500'e yakın ağacın devrildiği ve 50'ye yakın kazanın yaşandığı Odessa'da da hava durumu olumsuz seyrederken, kapanan ve sınırlama getirilen yollara yönelik yapılan açıklamada, "M-05 Kiev-Odessa, M-15 Odessa-Reni, M-16 Odessa-Kuçurgan, M-13 Kropivnitskiy-Platonova karayollarında ağır ticari yük arabalarının geçişi yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Kiev'den kameralara yansıyan görüntülerde, bazı vatandaşların kötü hava şartlarına rağmen -3 derecede karlar altında çalıştığı görüldü.

"BİRİNCİ TEHLİKE SEVİYESİ İLAN EDİLDİ"

Ülkede süren olumsuz hava şartlarına yönelik Ukrayna Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "30 Ocak-1 Şubat arasında ülkenin güneydoğu bölgesi hariç kuzey bölgesi, Harkov, Odessa, Nikolayev, Kirovoradskiy, Dnepropetrovsk bölgesinde yoğun kar yağışı, yer yer buzlanma ve saatte 15-20 kilometre hızla esen rüzgar bekleniyor. Bu bölgelerde de birinci derecede tehlike seviyesi ilan edildi" denildi.

(İHA)

Ukrayna'daki yoğun kar yağışı 108 yerleşim yerini elektriksiz bıraktı
Ukrayna'daki yoğun kar yağışı 108 yerleşim yerini elektriksiz bıraktı
Ukrayna'daki yoğun kar yağışı 108 yerleşim yerini elektriksiz bıraktı
Ukrayna'daki yoğun kar yağışı 108 yerleşim yerini elektriksiz bıraktı

Ukrayna, Kiev, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna'daki yoğun kar yağışı 108 yerleşim yerini elektriksiz bıraktı - Son Dakika


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