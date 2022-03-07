Ukrayna'dan 1113 Nijeryalı tahliye edildi - Son Dakika
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Ukrayna'dan 1113 Nijeryalı tahliye edildi

07.03.2022 01:07
Ukrayna'dan 1113 Nijeryalı tahliye edildi

Nijerya hükümeti, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'dan 1113 vatandaşını tahliye etti.

Nijerya hükümeti, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'dan 1113 vatandaşını tahliye etti.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Genel Direktörü Mustapha Habib, yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan tahliye edilen Nijerya vatandaşlarından dördüncü grubun başkent Abuja'daki Nnamdi Azikwe Havalimanı'na ulaştığını söyledi.

Habib, ülkeye gelen bu grubun 306 kişinin olduğunu kaydederek, böylece gelen vatandaşlarının sayısının 1113 olduğunu aktardı.

Ukrayna'da yaklaşık 5 bin Nijerya vatandaşının bulunduğunu ve bunların tahliyesi için hükümetin 8,5 milyon dolar fon ayırılmıştı.

Nijerya vatandaşların bazıları Romanya, Polonya ve Macaristan'a geçmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'dan 1113 Nijeryalı tahliye edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna'dan 1113 Nijeryalı tahliye edildi - Son Dakika
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