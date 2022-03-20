Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'dan bugüne kadar yaklaşık 2 bin Gürcistan vatandaşının tahliye edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'da bulunan Gürcistan vatandaşların tahliye sürecinin sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Mevcut bilgilere göre, devlet organize şekilde 2 bine kadar vatandaşın ülkelerine geri dönüşünü sağladı."
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Ukrayna'dan 2 bine yakın Gürcistan vatandaşı tahliye edildi - Son Dakika