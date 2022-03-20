Ukrayna'dan 2 bine yakın Gürcistan vatandaşı tahliye edildi - Son Dakika
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Ukrayna'dan 2 bine yakın Gürcistan vatandaşı tahliye edildi

20.03.2022 22:35
Ukrayna'dan 2 bine yakın Gürcistan vatandaşı tahliye edildi

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'dan bugüne kadar yaklaşık 2 bin Gürcistan vatandaşının tahliye edildiğini bildirdi.

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'dan bugüne kadar yaklaşık 2 bin Gürcistan vatandaşının tahliye edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'da bulunan Gürcistan vatandaşların tahliye sürecinin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mevcut bilgilere göre, devlet organize şekilde 2 bine kadar vatandaşın ülkelerine geri dönüşünü sağladı."

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Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Ukrayna'dan 2 bine yakın Gürcistan vatandaşı tahliye edildi - Son Dakika
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