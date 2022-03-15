Ukrayna'dan 2 çocuğuyla gelen Tasia: Bombalar başımızın üzerinden geçiyordu - Son Dakika
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Ukrayna'dan 2 çocuğuyla gelen Tasia: Bombalar başımızın üzerinden geçiyordu

15.03.2022 10:44

RUSYA'nın askeri harekatını sürdürdüğü Ukrayna'dan 2 çocuğuyla birlikte gelen Tasia Andrusevych (38), "Akrabalarım bulunduğum alandan kaçmama yardımcı oldu.

RUSYA'nın askeri harekatını sürdürdüğü Ukrayna'dan 2 çocuğuyla birlikte gelen Tasia Andrusevych (38), "Akrabalarım bulunduğum alandan kaçmama yardımcı oldu. Çocuklarla kaçmak çok zor oldu. Daha sonra Türk otobüsleri ile tahliye edildik. Savaştan zor kaçtık, bombalar başımızın üzerinden geçiyordu" dedi. Svitlana Surova (52) ise Rus bombardımanı nedeniyle komşularının 2 çocuğunun öldüğünü söyledi.

Rusya'nın askeri harekatını sürdürdüğü Ukrayna'da bulunan Türkler ile diğer ülke vatandaşlarının tahliyeleri sürüyor. Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nin organizasyonu ile tahliye edilenler, Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapıyor. Türkiye'ye gelen ve gidecek yerleri olmayanlar, İl Göç İdaresi'nce misafirhanelerde ağırlanıyor.

'ZOR KAÇTIK'Ukrayna'nın Kamyanets-Podilski kentinden 2 çocuğu ile gelen Tasia Andrusevych, kentten çıkarken zor anlar yaşadıklarını anlattı. Andrusevych, "Rus askerleri şehrimize girmişti, çok zor kaçtık. Akrabalarım bulunduğum alandan kaçmama yardımcı oldu. Çocuklarla kaçmak çok zor oldu daha sonra Türk otobüsleri ile tahliye edildik. Savaştan zor kaçtık, bombalar başımızın üzerinden geçiyordu, Rus askerlerin saldırısı nedeniyle" dedi.Türkiye'nin Ukrayna vatandaşlarına da yardım ettiğini duyduğunu ve internet üzerinden başvuru yaparak Türkiye'ye geldiğini anlatan Andrusevych, "Türkiye'nin Ukrayna vatandaşlarına da yardım ettiğimi duydum ve hemen internet sayfasından başvuru yaptım ardından 3 gün içinde buraya Türkiye'ye geldim. Annem, babam ve kardeşlerim Ukrayna'da kaldı. Orada savaşa katılanlara yemek yapıyorlar. Ben şimdi İzmir'e gidiyorum, orada arkadaşlarımın yanında kalacağım. Türkiye'ye çok teşekkür ederim, bizi kurtardı" diye konuştu. 'KOMŞUMUN ARACI BOMBALANDI, 2 ÇOCUĞU ÖLDÜ'Ukrayna'nın başkenti Kiev'den gelen Svitlana Surova da Rusya'nın bombalaması sonucu komşusunun otomobilinde 2 çocuğunun öldüğünü söyledi. Saldırılarda 3 gün metro istasyonunda beklediğini aktaran Surova, "Yaşadığım şehirde 2-3 gün çok bombalama oldu ve biz metro istasyonunda bekledik, daha sonra çocukları alıp kaçtık ve Türk otobüsleriyle tahliye olduk. Türkiye Cumhuriyeti'ne çok teşekkür ediyorum. Bize yardım ettiği için minnettarım. Oğlum ve kızım Kiev'de kaldı, çıkamadılar oradan. Askerlere yemek taşıyor ve yardım ediyorlar. Komşum olan aile 2 çocuğu ile birlikte araba içinde ilerlerken Rusya'nın bombalaması sonucu çocukları öldü. Komşum eşi ile birlikte hastaneye tedaviye alındı. Çocukların yaşı küçüktü, 12 yaşlarındaydılar. Rusya çok kötülük yapıyor bize. Bir an önce savaşın bitmesini istiyorum. Ben şimdi Gaziantep'te yaşayan kız kardeşimin yanına gidiyorum. Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum, bize çok yardım ediyor" dedi.

Tahliye edilen diğer Ukrayna vatandaşları da Türkiye'nin yardımıyla mahsur kaldıkları kentlerden kurtarıldıklarını anlattı.


Ukrayna'dan 2 çocuğuyla gelen Tasia: Bombalar başımızın üzerinden geçiyordu
Ukrayna'dan 2 çocuğuyla gelen Tasia: Bombalar başımızın üzerinden geçiyordu
Ukrayna'dan 2 çocuğuyla gelen Tasia: Bombalar başımızın üzerinden geçiyordu
Ukrayna'dan 2 çocuğuyla gelen Tasia: Bombalar başımızın üzerinden geçiyordu
Ukrayna'dan 2 çocuğuyla gelen Tasia: Bombalar başımızın üzerinden geçiyordu
Ukrayna'dan 2 çocuğuyla gelen Tasia: Bombalar başımızın üzerinden geçiyordu
Ukrayna'dan 2 çocuğuyla gelen Tasia: Bombalar başımızın üzerinden geçiyordu
Ukrayna'dan 2 çocuğuyla gelen Tasia: Bombalar başımızın üzerinden geçiyordu
Ukrayna'dan 2 çocuğuyla gelen Tasia: Bombalar başımızın üzerinden geçiyordu
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ukrayna'dan 2 çocuğuyla gelen Tasia: Bombalar başımızın üzerinden geçiyordu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna'dan 2 çocuğuyla gelen Tasia: Bombalar başımızın üzerinden geçiyordu - Son Dakika
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