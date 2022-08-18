Ukrayna'dan Tekirdağ'a buğday getiren geminin yükü boşaltıldı - Son Dakika
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Ukrayna'dan Tekirdağ'a buğday getiren geminin yükü boşaltıldı

18.08.2022 17:31
Ukrayna'dan Tekirdağ'a buğday getiren geminin yükü boşaltıldı

UKRAYNA'dan 2 gün önce gelen ve 3 bin 500 ton buğday taşıyan 'Sormovskıy 121' isimli geminin yükü, yanaştığı Tekirdağ Limanı'nda boşaltıldı.

UKRAYNA'dan 2 gün önce gelen ve 3 bin 500 ton buğday taşıyan 'Sormovskıy 121' isimli geminin yükü, yanaştığı Tekirdağ Limanı'nda boşaltıldı.

İstanbul'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 22 Temmuz'da imzalanan 'Tahıl Koridoru Anlaşması'nın ardından Ukrayna'dan 3 bin 500 ton buğday taşıyan ve 2 gün önce Tekirdağ açıklarında demirlenen 'Sormovskıy 121' isimli geminin gümrük işlemleri tamamlandı. Tekirdağ Limanı'na yanaşan gemide, Gümrük Müdürlüğü ekiplerince denetim yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de ürünlerden numune aldı. İşlemler sonrası gemiden indirilen buğdayın işlenmek üzere Trakya'daki fabrikalara dağıtılacağı öğrenildi.


YORUMLAR
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Ukrayna'dan gelen gemideki 3 bin 50 ton buğday kamyonlara aktarılıyor Ukrayna'dan gelen gemideki 3 bin 50 ton buğday kamyonlara aktarılıyor MSB: Ukrayna limanlarından 622 bin tondan fazla tahıl sevkiyatı yapıldı MSB: Ukrayna limanlarından 622 bin tondan fazla tahıl sevkiyatı yapıldı
Kaynak: DHA

Tekirdağ, İstanbul, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna'dan Tekirdağ'a buğday getiren geminin yükü boşaltıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna'dan Tekirdağ'a buğday getiren geminin yükü boşaltıldı - Son Dakika
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