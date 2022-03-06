Ukrayna'dan 204 Türk vatandaşı daha tahliye edildi - Son Dakika
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Ukrayna'dan 204 Türk vatandaşı daha tahliye edildi

06.03.2022 23:18
Ukrayna'dan 204 Türk vatandaşı daha tahliye edildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 204 Türk vatandaşının daha Ukrayna'dan tahliye edildiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle 204 Türk vatandaşının daha Ukrayna'dan tahliye edildiğini duyurdu.

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bugün Ukrayna'dan 204 Türk vatandaşının daha yola çıktığını ve tahliye edilen vatandaşların sayısının 11 bin 841'e ulaştığını belirtti.

Bakan Çavuşoğlu "Yolunuz açık olsun. Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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Ukrayna'dan bugün 273 Türk vatandaşı daha tahliye edildi Ukrayna'dan bugün 273 Türk vatandaşı daha tahliye edildi Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısı 11 bini geçti Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısı 11 bini geçti

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Rusya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'dan 204 Türk vatandaşı daha tahliye edildi - Son Dakika


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