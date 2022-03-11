Ukrayna'dan 210 Ganalı tahliye edildi - Son Dakika
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Ukrayna'dan 210 Ganalı tahliye edildi

11.03.2022 00:43
Ukrayna'dan 210 Ganalı tahliye edildi

Gana hükümeti, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'dan 210 vatandaşını tahliye etti.

Gana hükümeti, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'dan 210 vatandaşını tahliye etti.

Gana Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Kamu İşleri Direktörü Worwornyo Agyeman, yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan tahliye edilen Nijerya vatandaşlarından 12'nci grubun başkent Akra'daki havalimanına ulaştığını belirtti.

Agyeman, ülkeye gelen vatandaşlarının sayısının 210 olduğunu kaydetti.

Afrika kıtasında Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle tahliye başlatan ilk ülke Gana, 1 Mart'ta ilk olarak 15 vatandaşının tahliyesini yapmıştı.

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Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna, Rusya, Gana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'dan 210 Ganalı tahliye edildi - Son Dakika


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