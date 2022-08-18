Ukrayna'dan 48 bin 458 ton mısır taşıyan gemi, İskenderun Körfezi'nde

İstanbul 'da Türkiye , Rusya , Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 22 Temmuz'da imzalanan 'Tahıl Koridoru Anlaşması' kapsamında; Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'ndan Türkiye'ye gelmek üzere 8 Ağustos'ta hareket eden, 48 bin 458 ton mısır yüklü gemi 'Arizona', İskenderun Körfezi'ne ulaştı. Liberya bayraklı kuru yük gemisinin, işlemlerin ardından iskeleye yanaşıp, yükünü boşaltacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yapılan tahıl anlaşması ile Ukrayna'dan 625 bin ton tahılın 25 gemiyle dünya pazarına ulaştırıldığını...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Türkiye olarak bir taraftan çatışmaların diplomatik çözümle sona ermesi için çaba harcarken, diğer taraftan da...

Kaynak: DHA

İskenderun, İstanbul, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

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