Ukrayna'dan ailelerini kurtarmak istiyorlar! İstanbul-Ukrayna Başkonsolosluğu'nda yoğunluk oluştu - Son Dakika
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Ukrayna'dan ailelerini kurtarmak istiyorlar! İstanbul-Ukrayna Başkonsolosluğu'nda yoğunluk oluştu

24.02.2022 14:40

Rusya'nın Ukrayna'ya girmesiyle Türkiye'de bulunan Ukraynalıların tedirginliği arttı. Ailelerinin korku içinde olduğunu söyleyen Ukraynalılar onları nasıl kurtaracaklarını bilmiyor.

Türkiye'de bulunan Ukraynalılar, Bakırköy'de bulunan başkonsolosluğa gelerek gelişmeleri takip ediyor. Ailelerinin korku içinde olduğunu söyleyen Ukraynalılar, onları Türkiye'ye getirmek için tüm yolları deniyor.

"AİLEMİ ORADAN ALMAYA ÇALIŞIYORUM"

Ailesini Ukrayna'dan Türkiye'ye getirmek istediğini söyleyen Elena İleri, "Çok korkuyorum. Biz 8 yıl önce tankları gördük, o korkuyu biliyoruz. Şu an kapılar kapalı. İnsanlar bu geceyi bodrumda geçirdiler. Herkes korkuyor çünkü sivillere de saldırabilirler. Ailemi oradan almaya çalışıyorum ama nasıl getireceğimi bilmiyorum" dedi.

Ailelerini kurtarmak isteyen Ukraynalılar İstanbul-Ukrayna Başkonsolosluğu'na koştu

"ÇOCUKLARIMIZI ORADAN ÇIKARTMAK İSTİYORUZ"

Liyudmlya Saatçioğlu ise çocukları için endişe ettiğini belirterek, "Herkes perişan. Çocuklarımızı oradan çıkartmak istiyoruz ama nasıl çıkartacağımızı bilmiyoruz. Çocuklar sabah patlama sesi duymuşlar. Çocuklarımıza, 'evde oturun' diye mesaj gelmiş. Evden çıkamıyorlar. Akrabalarımızla konuştuk, zor durumdalar "diye konuştu.

Ailelerini kurtarmak isteyen Ukraynalılar İstanbul-Ukrayna Başkonsolosluğu'na koştu
Ailelerini kurtarmak isteyen Ukraynalılar İstanbul-Ukrayna Başkonsolosluğu'na koştu
Ailelerini kurtarmak isteyen Ukraynalılar İstanbul-Ukrayna Başkonsolosluğu'na koştu
Ailelerini kurtarmak isteyen Ukraynalılar İstanbul-Ukrayna Başkonsolosluğu'na koştu
Ukrayna'dan ailelerini kurtarmak istiyorlar! İstanbul-Ukrayna Başkonsolosluğu'nda yoğunluk oluştu
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ukrayna'dan ailelerini kurtarmak istiyorlar! İstanbul-Ukrayna Başkonsolosluğu'nda yoğunluk oluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna'dan ailelerini kurtarmak istiyorlar! İstanbul-Ukrayna Başkonsolosluğu'nda yoğunluk oluştu - Son Dakika
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