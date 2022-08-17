Ukrayna'dan ayçiçeği tohumu taşıyan gemi Tekirdağ'a ulaştı - Son Dakika
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Ukrayna'dan ayçiçeği tohumu taşıyan gemi Tekirdağ'a ulaştı

17.08.2022 13:22
Ukrayna'dan ayçiçeği tohumu taşıyan gemi Tekirdağ'a ulaştı

Ukrayna'dan ayçiçeği tohumu taşıyan "Thoe" adlı gemi, Tekirdağ açıklarına geldi.

Ukrayna'dan ayçiçeği tohumu taşıyan "Thoe" adlı gemi, Tekirdağ açıklarına geldi.

Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'ndan yola çıkan 3 bin ton ayçiçeği tohumu yüklü Marşal Adaları bayraklı "Thoe" isimli gemi, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi açıklarına demirledi.

Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü ekipleri gemide denetim yapacak, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri üründen numune alacak.

Analiz sonucuna göre gemideki ayçiçeği tohumu, Tekirdağ'daki özel bir limanda indirilecek ve buradan işlenmek üzere Trakya'daki fabrikalara dağıtılacak.

YORUMLAR
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Ukrayna'dan 3 bin ton ayçiçeği taşıyan gemi Tekirdağ'a yanaştı Ukrayna'dan 3 bin ton ayçiçeği taşıyan gemi Tekirdağ'a yanaştı Ukrayna'dan 3 bin 500 ton buğday taşıyan gemi, Tekirdağ açıklarında Ukrayna'dan 3 bin 500 ton buğday taşıyan gemi, Tekirdağ açıklarında
Kaynak: AA

Tekirdağ, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna'dan ayçiçeği tohumu taşıyan gemi Tekirdağ'a ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna'dan ayçiçeği tohumu taşıyan gemi Tekirdağ'a ulaştı - Son Dakika
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