Analiz sonucuna göre gemideki ayçiçeği tohumu, Tekirdağ'daki özel bir limanda indirilecek ve buradan işlenmek üzere Trakya'daki fabrikalara dağıtılacak.

Kaynak: AA

Tekirdağ, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ukrayna'dan ayçiçeği tohumu taşıyan gemi Tekirdağ'a ulaştı - Son Dakika

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