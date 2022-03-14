Ukrayna'dan ayrılan Azerbaycan ve Ukrayna vatandaşları, Mehmet Öcalan Spor Kompleksinde misafir ediliyor - Son Dakika
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Ukrayna'dan ayrılan Azerbaycan ve Ukrayna vatandaşları, Mehmet Öcalan Spor Kompleksinde misafir ediliyor

14.03.2022 01:15

Ukrayna'dan ayrılan Azerbaycan ve Ukrayna vatandaşlarının otobüslerden inmesi Azerbaycan ve Ukrayna vatandaşlarının Esenler Mehmet Öcalan Spor Kompleksi'ne girişi Ekiplerin çocuklarla ilgilenmesi Ekiplerin ikramlarda bulunması Azerbaycan ve Ukrayna vatandaşlarının bekleme salonunda beklemesi...

Ukrayna'dan ayrılan Azerbaycan ve Ukrayna vatandaşlarının otobüslerden inmesi

Azerbaycan ve Ukrayna vatandaşlarının Esenler Mehmet Öcalan Spor Kompleksi'ne girişi

Ekiplerin çocuklarla ilgilenmesi

Ekiplerin ikramlarda bulunması

Azerbaycan ve Ukrayna vatandaşlarının bekleme salonunda beklemesi

Spor salonunda oyun oynayan çocuklar

Spor salonundaki Azerbaycan ve Ukrayna vatandaşları İSTANBUL - Rusya'nın saldırısının ardından Ukrayna'dan ayrılan Azerbaycan ve Ukrayna vatandaşları, konaklayacakları Esenler Mehmet Öcalan Spor Kompleksi'ne geldi.

Ukrayna'dan ayrılan Azerbaycan ve Ukrayna vatandaşları, Mehmet Öcalan Spor Kompleksinde misafir ediliyor
Ukrayna'dan ayrılan Azerbaycan ve Ukrayna vatandaşları, Mehmet Öcalan Spor Kompleksinde misafir ediliyor
Ukrayna'dan ayrılan Azerbaycan ve Ukrayna vatandaşları, Mehmet Öcalan Spor Kompleksinde misafir ediliyor

YORUMLAR
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Mehmet Öcalan, Azerbaycan, Esenler, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'dan ayrılan Azerbaycan ve Ukrayna vatandaşları, Mehmet Öcalan Spor Kompleksinde misafir ediliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna'dan ayrılan Azerbaycan ve Ukrayna vatandaşları, Mehmet Öcalan Spor Kompleksinde misafir ediliyor - Son Dakika
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