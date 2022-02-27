UKRAYNA'DAN AYRILAN TÜRKLER, ANA VATANA ULAŞMAYA BAŞLADI - Son Dakika
Üye Girişi

UKRAYNA'DAN AYRILAN TÜRKLER, ANA VATANA ULAŞMAYA BAŞLADI

27.02.2022 11:47

Ukrayna'da Rusya'nın askeri harekatı sürerken, savaştan kaçan Ukraynalılar da Türkiye'ye gelmeye başladı.

Ukrayna'da Rusya'nın askeri harekatı sürerken, savaştan kaçan Ukraynalılar da Türkiye'ye gelmeye başladı. Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan bir grup Ukraynalı, pasaport işlemlerinin ardından ülkeye giriş yaptı. Rusya'nın bombaladığı Harkov kentinden babası Stanislav Volkav ile birlikte gelen Ulia Volkav, evlerinin bombalandığını ve annesinden haber alamadıklarını söyledi. Volkav, Oturduğumuz şehirde bombardıman başladığında biz babamla birlikte arabayla geziyorduk. Daha sonra bombardıman başladı ve annemi aradığımızda telefonda bize 'siz gidin, beni almak için dönmeyin. Burada bombalar patlıyor, çok kötü durumdayız. Gelmeyin' dedi. Şu anda anneme ulaşamıyoruz. Daha sonra biz Odessa'ya gittik. Oradan da Romanya ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye geldik. Burada arkadaşlarımız var onlarda kalacağız. Türkiye'de olmaktan ve Türk bayrağı altında olmaktan gurur duyuyorum dedi.Stanislav Volkav, yaşadıklarının çok acı verici olduğunu söyledi. Eşi ile birlikte gelen ve adını vermek istemeyen Ukraynalı bir kadın, yaşadıkları kentin sürekli bombalandığını ve hayatlarını kurtarmak için Türkiye'ye kaçtıklarını anlattı. Savaşın biran önce bitmesini isteyen Ukraynalıların bazıları İstanbul ve Antalya'ya gideceklerini bazıları da Türkiye'deki arkadaşlarının yanlarında kalacaklarını söyledi.

UKRAYNA'DAN AYRILAN TÜRKLER, ANA VATANA ULAŞMAYA BAŞLADI
UKRAYNA'DAN AYRILAN TÜRKLER, ANA VATANA ULAŞMAYA BAŞLADI
UKRAYNA'DAN AYRILAN TÜRKLER, ANA VATANA ULAŞMAYA BAŞLADI

YORUMLAR
500
Savaşın ortasından tahliye edilen ilk kafile yurda döndü! Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşları yurda giriş yapmaya başladı Savaşın ortasından tahliye edilen ilk kafile yurda döndü! Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşları yurda giriş yapmaya başladı UKRAYNA'DAN OTOBÜSLERLE GETİRİLEN TÜRKLER, ANA VATANDA UKRAYNA'DAN OTOBÜSLERLE GETİRİLEN TÜRKLER, ANA VATANDA

Bulgaristan, Ukrayna, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel UKRAYNA'DAN AYRILAN TÜRKLER, ANA VATANA ULAŞMAYA BAŞLADI - Son Dakika


Son Dakika
11:30 Son Dakika: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'den İstanbul önerisi! Rusya ile müzakerelerin adresi değişebilir
11:28 Sosyal medyayı ikiye böldü! Aleyna, file çorabın üstüne iç çamaşırı giyip poz verdi
11:25 Meteoroloji uyardı! Güneşli günler bitti, kar tekrar geliyor!
11:23 ABD'li oyuncuya şiddet uyguladılar! Türkiye Kadın basketbol takımının soyunma odasında yaşananlar şaşkına çevirdi
10:36 Zelenski, ülke dışındaki gönüllülerin oluşturacağı "lejyoner birliği" kuruluyor: Ülkemize destek için kritik bir öneme sahip
10:34 Asya'dan korkutan haber! Kuzey Kore, Japon Denizi'ne balistik füze attı
10:28 Son Dakika: Kremlin'den önemli müzakere açıklaması: Rus heyeti Belarus'a ulaştı, Ukraynalı yetkilileri bekliyoruz
09:20 Doğum günü partisinde aşk dolu anlar! Oğuzhan, Demet Özdemir'e aşkını böyle ilan etti
08:46 Ukraynalı yetkilinin isyanı sonuç verdi! Elon Musk, Ukrayna'ya internet desteği sağladı
08:22 Rusya'nın Ukrayna saldırısı 4. gününde! Rus ordusu kuşatmaya devam ediyor, Kiev direniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2022 12:02:50. #1.13#
SON DAKİKA: UKRAYNA'DAN AYRILAN TÜRKLER, ANA VATANA ULAŞMAYA BAŞLADI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement