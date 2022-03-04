Ukrayna'dan ayrılmak zorunda kalanların Lviv tren istasyonundaki bekleyişi sürüyor - Son Dakika
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Ukrayna'dan ayrılmak zorunda kalanların Lviv tren istasyonundaki bekleyişi sürüyor

04.03.2022 16:41
Ukrayna'dan ayrılmak zorunda kalanların Lviv tren istasyonundaki bekleyişi sürüyor

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'dan ayrılmak isteyen binlerce kişi, Lviv'deki tren istasyonuna gelerek Polonya'ya gitmeye çalışıyor.

Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'dan ayrılmak isteyen binlerce kişi, Lviv'deki tren istasyonuna gelerek Polonya'ya gitmeye çalışıyor.

Saatler süren yolculuğun ardından şehre gelen savaş mağdurları, istasyon çevresinde uzun kuyruklar oluşturdu.

İstasyonda bulunanlar ve güvenlik gerekçesiyle soyadının açıklanmasını istemeyen Alina, iki kızıyla savaştan kaçtığını söyleyerek, " Kiev'den yola çıktık. Çocuklarımı güvenli bir yere götürebilmek için Polonya'ya ulaşmaya çalışıyorum. Çok zorlu bir yolculuk geçirdik." ifadelerini kullandı.

Soğuk hava bekleyişi daha da zor hale getiriyor

Güvenli bölgeye gidebilmek için zorlu bir yolculuğa başlayan savaş mağdurları, diğer yandan soğuk hava koşullarıyla da mücadele ediyor.

Lviv'de -1 derece olarak ölçülen hava sıcaklığı, mağdurların bekleyişini daha da zorlaştırıyor.

Bazı hayvanseverler, soğuk hava koşullarına karşılık çözümü evcil hayvanlarının üstünü de battaniyeler örtmekte buluyor.

Savaşın en büyük mağdurlarından biri olan çocuklar ise istasyon çevresindeki parklarda oynayarak vakit geçiriyor.

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Polonya, Ukrayna, Savaş, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'dan ayrılmak zorunda kalanların Lviv tren istasyonundaki bekleyişi sürüyor - Son Dakika


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