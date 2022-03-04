Ukrayna'dan Ayrılmaya Çalışan Afrikalılar'a Karşı Ayrımcılık Artıyor - Son Dakika
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Ukrayna'dan Ayrılmaya Çalışan Afrikalılar'a Karşı Ayrımcılık Artıyor

04.03.2022 09:44

Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'dan ayrılanların sayısı artıyor.

Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'dan ayrılanların sayısı artıyor. Komşu ülkelere giriş yapmaya çalışanlar arasında Afrika kökenlilere sınırda ayrımcılık yapıldığı yönünde haberler yayılyor. Başta sosyal medya olmak üzere çeşitli platformlarda, Ukrayna'dan ayrılmak isteyen birçok Afrikalı'nın güvenli bir yere geçiş yapma taleplerinin geri çevrildiği haberleri gündemde. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba da sınır bölgesindeki çalışanlara seslenerek, işgal ortamından uzaklaşmak isteyen herkese eşit muamele gösterilmesi çağrısı yaptı. Sınır bölgelerine akın eden mülteciler arasındaki Afrikalılar'ın büyük bir çoğunluğu Ukrayna'da okuyan öğrenciler

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Ukrayna, Afrika, Rusya, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika Güncel Ukrayna'dan Ayrılmaya Çalışan Afrikalılar'a Karşı Ayrımcılık Artıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna'dan Ayrılmaya Çalışan Afrikalılar'a Karşı Ayrımcılık Artıyor - Son Dakika
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