Ukrayna'dan ayrılmaya çalışan bir İsrailli öldürüldü - Son Dakika
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Ukrayna'dan ayrılmaya çalışan bir İsrailli öldürüldü

28.02.2022 22:56
Ukrayna'dan ayrılmaya çalışan bir İsrailli öldürüldü

Ukrayna'dan ayrılmaya çalışan İsrail vatandaşı Roman Brodsky'nin, kontrol noktasında Ukrayna askerleri tarafından vurularak öldürüldüğü bildirildi.

Ukrayna'dan ayrılmaya çalışan İsrail vatandaşı Roman Brodsky'nin, kontrol noktasında Ukrayna askerleri tarafından vurularak öldürüldüğü bildirildi.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail vatandaşı Brodsky'nin Ukrayna'dan ayrılmaya çalışırken öldürüldüğünü belirterek, ailesine baş sağlığı diledi.

Brodsky'nin İsrail basınına konuşan babası, eşiyle Ukrayna'dan ayrılmaya çalışan oğluna Ukrayna ordusuna ait bir kontrol noktasında durdurulup, ateş açıldığını söyledi.

Baba, oğlunun "bir Çeçen ile karıştırılmış olabileceği ihtimalinden" söz etti.

İsrail merkezli Kanal 12'ye konuşan baba, oğlunun cenazesinin İsrail'e getirilmesi için yetkililerden yardım istedi.

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Naftali Bennett, Ukrayna, İsrail, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'dan ayrılmaya çalışan bir İsrailli öldürüldü - Son Dakika


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