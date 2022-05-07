Ukrayna'dan Azovstal'daki savunucuların tahliyesi için Sınır Tanımayan Doktorlar'a çağrı - Son Dakika
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Ukrayna'dan Azovstal'daki savunucuların tahliyesi için Sınır Tanımayan Doktorlar'a çağrı

07.05.2022 20:17
Ukrayna'dan Azovstal'daki savunucuların tahliyesi için Sınır Tanımayan Doktorlar'a çağrı

Ukrayna, Rusya'nın kuşattığı Mariupol şehrindeki Azovstal tesislerindeki savunucuların tahliyesi için bir misyon kurması konusunda Sınır Tanımayan Doktorlar'a çağrıda bulundu.

Ukrayna, Rusya'nın kuşattığı Mariupol şehrindeki Azovstal tesislerindeki savunucuların tahliyesi için bir misyon kurması konusunda Sınır Tanımayan Doktorlar'a çağrıda bulundu.

Ukrayna'nın Geçici İşgal Altındaki Topraklarının Yeniden Entegrasyonu Bakanı Iryna Vereshchuk, Sınır Tanımayan Doktorlar Ukrayna Ülke Direktörü Michel-Olivier Lacharite'ye mektup yazdı.

Mektupta, Azovstal'da kuşatma altındaki savunucuların tıbbi bakıma erişiminin olmaması ve fiziksel ve psikolojik durumlarının kötüleştiğine işaret edilerek bu durumun Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne aykırı olduğuna vurgu yapıldı.

Sınır Tanımayan Doktorlar'ın çalışma ilkelerine atıfta bulunulan mektupta, Mariupol ve Azovstal'daki insanların tahliye edilmesi ve insan hakları ihlal edilen yaralılara tıbbi bakım sağlanması için bir misyon kurulmasına ilişkin çağrıda bulunuldu.

Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Azovstal ve Mariupol'den sivillerin tahliyesini kabul etse de savunucuların ve yaralı askerlerin tahliyesine ilişkin sorumluluk üstlenmedi.

YORUMLAR
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Ukrayna: Mariupol'deki tüm kadın, çocuk ve yaşlılar tahliye edildi Ukrayna: Mariupol'deki tüm kadın, çocuk ve yaşlılar tahliye edildi Putin, yoğun çatışmaların sürdüğü Mariupol için 'askerler teslim olursa koridor açılır' dedi Putin, yoğun çatışmaların sürdüğü Mariupol için 'askerler teslim olursa koridor açılır' dedi

Birleşmiş Milletler, Mariupol, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'dan Azovstal'daki savunucuların tahliyesi için Sınır Tanımayan Doktorlar'a çağrı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna'dan Azovstal'daki savunucuların tahliyesi için Sınır Tanımayan Doktorlar'a çağrı - Son Dakika
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