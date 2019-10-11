Son Dakika Haberleri: Ukrayna'dan 'barış pınarı harekatı' açıklaması
Son Dakika Güncel Ukrayna'dan 'barış pınarı harekatı' açıklaması

Ukrayna'dan 'barış pınarı harekatı' açıklaması

1 saat önce

Ukrayna'dan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklamasıSonat KEREM, Kiev, (DHA) - Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Ukrayna'dan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Sonat KEREM, Kiev, (DHA) - Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda başlattığı askeri operasyonu dikkatle takip ediyor denildi.

Suriye'deki çatışmaların yıllardır devam ettiği belirtilen açıklamada, Suriye halklarının çektikleri acılara son verilememesinin başlıca sebeplerinden biri, Esad rejimini destekleyen ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarını engelleyen ülkelerin duruşlarıdır. BM Güvenlik Konseyi'nin ve Türkiye'nin de dahil olduğu ilgili taraflardan oluşan üyelerinin, güvenlik ve insani konularla ilgili sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde çözümüne yönelik karar almalarını bekliyoruz denildi.

ZELENSKİ YORUM YAPMADI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise, dün düzenlediği basın toplantısında DHA muhabirinin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sorusunu yanıtsız bıraktı.

Ukrayna'dan 'barış pınarı harekatı' açıklaması

Barış Pınarı Harekatı, Ukrayna, Kiev, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:14 Kaynak: DHA
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