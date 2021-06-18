Ukrayna'dan bazı Rus yönetici ve Rusya ile iş yapan şirketlere yaptırım - Son Dakika

Ukrayna, aralarında Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh'in Başkanı Sergey Çemezov'un da bulunduğu bazı Rus vatandaşları ve Rusya ile iş yapan şirketlere yaptırım kararı aldı.

Ukrayna Savunma ve Güvenlik Konseyi Başkanı Aleksey Danilov yaptığı açıklamada, Ukraynalı iş adamı Dmitriy Firtaş'a Rus askeri işletmelerine titanyum hammaddesi sağladığı gerekçesiyle yaptırım uygulanacağını duyurdu.

Danilov, Rus özel servisi ile ilişkili olan 4 tüzel kişilik ve 6 kişinin de Petya virüs yazılımının geliştirilmesinde yer aldıkları gerekçesiyle yaptırım listesine alındığını ifade etti.

Ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Ukrayna Savunma ve Güvenlik Konsey toplantısı sonucunda Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh'in Başkanı Sergey Çemezov ve Rus iş adamı Mihail Şelkov'a yaptırım kararı aldıklarını açıkladı.