Son Dakika Haberleri: Ukrayna'dan, BDT kitle imha silahı anlaşmasından çekilme kararı
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Ukrayna'dan, BDT kitle imha silahı anlaşmasından çekilme kararı

1 saat önce

Ukrayna, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri nezdinde, kitle imha silahlarının ve füzelerin teslimatının yanı sıra üretiminde kullanılan malzemelerin ihracatında iş birliğini düzenleyen anlaşmadan çekilme kararı aldı.

Ukrayna'dan, BDT kitle imha silahı anlaşmasından çekilme kararı, System.String[]

Ukrayna, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri nezdinde, kitle imha silahlarının ve füzelerin teslimatının yanı sıra üretiminde kullanılan malzemelerin ihracatında iş birliğini düzenleyen anlaşmadan çekilme kararı aldı.

Ukrayna Bakanlar Kurulu toplantısında alınan karara göre, BDT ülkeleri nezdinde, kitle imha silahlarının ve füzelerin teslimatının yanı sıra üretiminde kullanılan malzemelerin ihracatında iş birliğini düzenleyen anlaşma sonlandırıldı.

Söz konusu anlaşma, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Tacikistan, Ukrayna ve Özbekistan tarafından 26 Haziran 1992'de Belarus'un başkenti Minsk'te imzalanmıştı.

Ukrayna, daha önce BDT Silah ve Askeri Teçhizat Standardizasyonu Anlaşması'ndan çekilme kararı almıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 05:46 Kaynak: AA
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