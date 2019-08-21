Ukrayna'dan, BDT kitle imha silahı anlaşmasından çekilme kararı

Ukrayna, daha önce BDT Silah ve Askeri Teçhizat Standardizasyonu Anlaşması'ndan çekilme kararı almıştı.

Söz konusu anlaşma, Ermenistan , Belarus , Kazakistan , Kırgızistan , Rusya , Tacikistan , Ukrayna ve Özbekistan tarafından 26 Haziran 1992'de Belarus'un başkenti Minsk'te imzalanmıştı.

Ukrayna Bakanlar Kurulu toplantısında alınan karara göre, BDT ülkeleri nezdinde, kitle imha silahlarının ve füzelerin teslimatının yanı sıra üretiminde kullanılan malzemelerin ihracatında iş birliğini düzenleyen anlaşma sonlandırıldı.

Ukrayna , Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri nezdinde, kitle imha silahlarının ve füzelerin teslimatının yanı sıra üretiminde kullanılan malzemelerin ihracatında iş birliğini düzenleyen anlaşmadan çekilme kararı aldı.

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