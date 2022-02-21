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Ukrayna'dan BM'ye Budapeşte Memorandumu kapsamında istişare çağrısı - Son Dakika

Ukrayna'dan BM'ye Budapeşte Memorandumu kapsamında istişare çağrısı

21.02.2022 19:22
Ukrayna'dan BM'ye Budapeşte Memorandumu kapsamında istişare çağrısı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, güvenliklerini sağlamak için Budapeşte Memorandumu kapsamında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) talepte bulundu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, güvenliklerini sağlamak için Budapeşte Memorandumu kapsamında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) talepte bulundu.

Kuleba, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin girişimiyle çatışmaları azaltmak ve Ukrayna'nın güvenliğini sağlamak için atılacak adımları görüşmek üzere Budapeşte Memorandumu'nun 6. maddesi kapsamında BMGK üyesi ülkelerden istişarelerde bulunmalarını resmen talep ettiğini bildirdi.

Ukrayna'nın nükleer silahlardan arınması sonrası İngiltere, ABD ve Rusya tarafından imzalanan 1994 Budapeşte Memorandumu, Ukrayna'nın güvenliğini ve toprak bütünlüğünü garanti altına alıyor.

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Birleşmiş Milletler, Dmitro Kuleb, Twitter, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'dan BM'ye Budapeşte Memorandumu kapsamında istişare çağrısı - Son Dakika


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