Analiz sonucuna göre gemideki buğday, Tekirdağ'daki özel bir limanda indirilecek ve buradan işlenmek üzere Trakya'daki fabrikalara dağıtılacak.

Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü ekipleri, gemide denetim yapacak. Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de üründen numune alacak.

Kaynak: AA

Tekirdağ, Ukrayna, Belize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ukrayna'dan buğday taşıyan gemi Tekirdağ'a ulaştı - Son Dakika

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