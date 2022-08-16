Ukrayna'dan buğday taşıyan gemi Tekirdağ'a ulaştı - Son Dakika
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Ukrayna'dan buğday taşıyan gemi Tekirdağ'a ulaştı

16.08.2022 12:24
Ukrayna'dan buğday taşıyan gemi Tekirdağ'a ulaştı

Ukrayna'dan buğday taşıyan "Sarmovsky" adlı gemi, Tekirdağ açıklarına geldi.

Ukrayna'dan buğday taşıyan "Sarmovsky" adlı gemi, Tekirdağ açıklarına geldi.

Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'ndan yola çıkan 3 bin 50 ton buğday yüklü Belize bayraklı "Sarmovsky" isimli gemi, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi açıklarına demirledi.

Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü ekipleri, gemide denetim yapacak. Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de üründen numune alacak.

Analiz sonucuna göre gemideki buğday, Tekirdağ'daki özel bir limanda indirilecek ve buradan işlenmek üzere Trakya'daki fabrikalara dağıtılacak.

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Kaynak: AA

Tekirdağ, Ukrayna, Belize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna'dan buğday taşıyan gemi Tekirdağ'a ulaştı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ukrayna'dan buğday taşıyan gemi Tekirdağ'a ulaştı - Son Dakika
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