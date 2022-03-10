Ukrayna'dan bugün 125 Türk vatandaşı daha tahliye edildi - Son Dakika
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Ukrayna'dan bugün 125 Türk vatandaşı daha tahliye edildi

10.03.2022 23:23
Ukrayna'dan bugün 125 Türk vatandaşı daha tahliye edildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bugün Ukrayna'dan 125 Türk vatandaşının daha yola çıktığını duyurdu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle bugün Ukrayna'dan 125 Türk vatandaşının daha yola çıktığını duyurdu.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Ukrayna'nın Lviv, Kiev, Kremençuk ve Dnipro kentlerinden 125 Türk vatandaşının daha yola çıktığını kaydetti.

Çavuşoğlu, "Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 13 bin 719'a ulaştı. Yolunuz açık olsun!" ifadesini kullandı.

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Ukrayna'dan bugün 316 Türk vatandaşı daha tahliye edildi Ukrayna'dan bugün 316 Türk vatandaşı daha tahliye edildi

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Rusya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'dan bugün 125 Türk vatandaşı daha tahliye edildi - Son Dakika


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