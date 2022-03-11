Ukrayna'dan bugün 154 Türk vatandaşı daha tahliye edildi - Son Dakika
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Ukrayna'dan bugün 154 Türk vatandaşı daha tahliye edildi

11.03.2022 23:27
Ukrayna'dan bugün 154 Türk vatandaşı daha tahliye edildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bugün Ukrayna'dan 154 Türk vatandaşının daha yola çıktığını duyurdu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle bugün Ukrayna'dan 154 Türk vatandaşının daha yola çıktığını duyurdu.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Ukrayna'nın Odessa, Lviv ve Çernigiv kentlerinden 154 Türk vatandaşının daha yola çıktığını kaydetti.

Çavuşoğlu, "Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 13 bin 963'e ulaştı. Yolunuz açık olsun!" ifadesini kullandı.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Rusya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'dan bugün 154 Türk vatandaşı daha tahliye edildi - Son Dakika


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