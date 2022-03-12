Ukrayna'dan bugün 489 Türk vatandaşı daha tahliye edildi - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya- Ukrayna Savaşı nedeniyle bugün Ukrayna'dan 489 Türk vatandaşının daha yola çıktığını duyurdu.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Kiev, Lviv, Çernivtsi, Herson ve Konotop'tan 489 Türk vatandaşının daha yola çıktığını kaydetti.

Çavuşoğlu, "Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 14 bin 480 oldu. Yolunuz açık olsun" ifadesini kullandı.