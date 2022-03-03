Ukrayna'dan bugüne kadar 5 bin Fas vatandaşı tahliye edildi - Son Dakika
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Ukrayna'dan bugüne kadar 5 bin Fas vatandaşı tahliye edildi

03.03.2022 19:37
Ukrayna'dan bugüne kadar 5 bin Fas vatandaşı tahliye edildi

Fas Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın saldırısına maruz kalan Ukrayna'dan bugüne kadar 5 bin Faslının tahliye edildiğini duyurdu.

Fas Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın saldırısına maruz kalan Ukrayna'dan bugüne kadar 5 bin Faslının tahliye edildiğini duyurdu.

Fas hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Nasır Burita'nın hükümetin haftalık kabine toplantısında Ukrayna'da yaşayan Fas vatandaşlarının durumuna ilişkin son gelişmeleri aktardığı belirtildi.

Burita, "Savaşın başlamasından bu yana sınır kapılarından Ukrayna'yı terk etmeyi başaran vatandaşlarımızın sayısı 5 bine ulaştı." dedi.

Savaşın başlamasından önce 3 bin öğrencinin düzenlenen 5 uçuşla tahliye edildiğini vurgulayan Burita, "Fas, vatandaşlarını tahliye etmek için Ukrayna ile komşu ülkeler arasındaki sınırda saha ekipleri oluşturan az sayıdaki ülkeden biri." ifadelerini kullandı.

Fas Kraliyet Hava Yollarından 27 Şubat'ta yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'da ikamet eden Fas vatandaşlarının tahliyesi için 2 Mart Çarşamba gününden itibaren 3 uçuş gerçekleştirileceği belirtilmişti.

Rabat yönetimi, Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'da yaşayan vatandaşlarına "ikamet yerlerini terk etmemeleri, güvenlik talimatları ve önlemlerine uymaları" çağrısında bulunmuştu.

Fas'ın Kiev Büyükelçiliğinden 25 Şubat'ta yapılan yazılı açıklamada, Rabat yönetiminin, vatandaşlarını tahliye etmek için komşu ülkelerle koordinasyon halinde olduğu vurgulanmış ve ülkeden ayrılmak isteyenlere Romanya, Macaristan ve Slovakya'ya geçmek üzere sınır kapılarına gitmeleri talimatı verilmişti.

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Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna, Rusya, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'dan bugüne kadar 5 bin Fas vatandaşı tahliye edildi - Son Dakika


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