Ukrayna'dan Burhaniye'ye turizm köprüsü - Son Dakika

Ukrayna'dan Burhaniye'ye turizm köprüsü

Burhaniye Belediyesi ve Burhaniye Turizm Tanıtma Derneği işbirliğiyle düzenlenen organizasyonla Ukraynalı tur operatörleri Burhaniye'ye geldi.

Ukrayna'dan Burhaniye'ye turizm köprüsü, System.String[]

Burhaniye Belediyesi ve Burhaniye Turizm Tanıtma Derneği işbirliğiyle düzenlenen organizasyonla Ukraynalı tur operatörleri Burhaniye'ye geldi. Türkiye gezisi kapsamında ilçeyi gezen operatörler, bölge turizminin gelişimi noktasında Burhaniye'ye katkı sağlayacaklarını ifade etti.

Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası ile iki tur firmasının ana sponsorluğuyla düzenlenen turizm gelişim turlarına Burhaniye'de dahil oldu. Burhaniye Belediyesi'nin ev sahipliğinde ve Burhaniye Turizm Tanıtma Derneği işbirliğiyle Burhaniye'nin tanıtımına büyük katkı sağlayacak organizasyonda, Ukrayna'dan gelen 22 Tur operatörü 2 gün boyunca ilçenin deniz ve doğa ve tarih turizmini gezerek inceleme fırsatı buldu. Düzenlenen etkinliğe Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'da katılarak misafirlerle kahvaltı yaptı. Bölgesel yapısı, doğal güzellikleri ve deniz turizmiyle ilgili bilgiler alan tur operatörleri, yabancı turistlere yönelik yapacakları çalışmalarla özellikle Burhaniye'nin tanıtımına katkı sağlamayı planlıyorlar. Yapılan geziler sonrası Burhaniye'nin gerek tarihi ve kültürel değerleri gerekse de deniz turizmiyle yabancı turistleri ağırlayabilecek potansiyelde olduğunu belirten operatörler, Ukrayna'da bu bölgenin gelişimi yönünde çalışmalar yapacaklarını ve tavsiyelerde bulunacaklarını ifade etti. Tur operatörleri Antalya dışında bir Türkiye gördüklerini ve bunun olumlu etkilerini yaşadıklarını dile getirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ında kahvaltıda bir araya geldiği organizasyona Ayrıca Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Burhaniye Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Şükrü Baykal, Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Cihan Müşterioğlu, Başkan Yardımcısı Murat Yazgan ve İstanbul'dan ünlü tur firmalarının yöneticileri katıldı.

Burhaniye'nin başta Balıkesir ve sonrasında Türkiye adına bir şans olduğunu ve bu şansı en iyi şekilde değerlendirerek bölgeye katkı sağlayacaklarını dile getiren Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler "Burhaniye gerek tarihi, gerek kültürü, gerekse de deniziyle bölgenin cazibe merkezi oldu. Bu Burhaniye ve Balıkesir için büyük bir adım. Biz yerli turist haricinde yabancı turistleri de ağırlayabilecek projelerle vizyon yaratarak Burhaniye'nin her alanda gelişimi sağlayacağız" dedi.

Burhaniye Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Şükrü Baykal ise, İlçemize ilk defa böyle bir gurup geliyor. Konuklarımıza ilçemizi ve tesislerimizi gezdireceğiz. Burhaniye için bu tarz etkinliklere devam edeceğiz" şeklinde konuştu - BALIKESİR

Burhaniye Belediyesi, Burhaniye, Ukrayna, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 11:47

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ukrayna'dan Burhaniye'ye turizm köprüsü - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Suriye'de Rus askerlerine yapılan saldırıda bir general öldü, 3 asker yaralandı Dünya Sağlık Örgütü'nden dünyaya grip aşısı olma çağrısı Cinsel saldırıya uğradığını anlatan mektup bırakıp intihara kalkışan genç kız kurtarılamadı Hafter köşeye sıkıştı, istihbarat askeri itiraf etti: Artık Bingazi'de istenmiyor Abdülkadir Ömür'ün menajerinden açıklama: Onu Trabzon'dan almak zor Çanakkale'de yaşayan genç, kavun taşıyarak kazandığı hatalı basım 50 TL'yi 70 bin TL'den satışa çıkardı 4. kattan düşerek ölen Duygu Delen'in ön otopsi raporu çıktı: Vücudunda darp izleri var MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer Dünyanın en kaliteli incirlerinden 'Bursa Siyahı'nın ihracat yolculuğu başladı Fenerbahçe'nin sattığı en pahalı 3. oyuncu olan Eljif Elmas, Napoli ile 5 yıllık sözleşme yeniledi Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Meclis Başkanı ve bir bakan alıkonuldu Trafik kazası yapan aracın değer kaybını sigorta karşılıyor! İşte parayı almanız için izlemeniz gereken yol Ankara'da 65 yaş üstü kısıtlamasına ilk gün uyulmadı Sevgilisine şiddet uyguladığı için yargılanan Ozan Güven'i destekleyen Halit Ergenç, herkesten özür diledi
Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı         
15:29
Son Dakika: Yarın 81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak Son Dakika: Yarın 81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak         
15:25
Tottenham Hotspur, Fatih Karagümrük ile anlaştı denilen Joe Hart'ı resmen kadrosuna kattı Tottenham Hotspur, Fatih Karagümrük ile anlaştı denilen Joe Hart'ı resmen kadrosuna kattı         
15:20
Barcelona, Lionel Messi için 450 milyon euro bonservis bedeli istiyor Barcelona, Lionel Messi için 450 milyon euro bonservis bedeli istiyor         
15:11
Araç kullanırken at yarışı oynayan taksici bu kadarına da pes dedirtti Araç kullanırken at yarışı oynayan taksici bu kadarına da pes dedirtti         
15:10
Taksiciler arasında meydan muharebesi yaşandı! 1 ölü, 14 gözaltı Taksiciler arasında meydan muharebesi yaşandı! 1 ölü, 14 gözaltı         
14:53
Atış poligonunda şoke eden intihar teşebbüsü! Dehşet anları anbean kaydedildi Atış poligonunda şoke eden intihar teşebbüsü! Dehşet anları anbean kaydedildi         
14:48
Mustafa Cengiz, Beşiktaş'ın Mensah göndermesine yanıt verdi: Lafa bakılmaz Mustafa Cengiz, Beşiktaş'ın Mensah göndermesine yanıt verdi: Lafa bakılmaz         
14:46
Tuba Büyüküstün, Cevdet Mercan ile aşk yaşadığı yönündeki habere öfke kustu: Delirdiniz Tuba Büyüküstün, Cevdet Mercan ile aşk yaşadığı yönündeki habere öfke kustu: Delirdiniz         
14:35
Uzmanlar uyardı! Koronavirüs salgını döneminde çocuklarda diyabet vakaları arttı Uzmanlar uyardı! Koronavirüs salgını döneminde çocuklarda diyabet vakaları arttı         
14:27
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı         
14:12
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı         
13:47
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım         
13:33
Miray Daner, bir şartla Kubilay Aka ile üçüncü kez barıştı Miray Daner, bir şartla Kubilay Aka ile üçüncü kez barıştı         
13:16
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi         
13:15
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun'dan muhalefete Biden tepkisi: Sizi bekledik Son Dakika: İletişim Başkanı Altun'dan muhalefete Biden tepkisi: Sizi bekledik         
12:49
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı         
11:45
Aile Danışmanlığı hizmetine e-Devlet üzerinden başvurular 13 bine ulaştı Aile Danışmanlığı hizmetine e-Devlet üzerinden başvurular 13 bine ulaştı         
11:38
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor         
11:31
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre en düşük memur maaşı 3.860 liraya, memur emeklisi maaşı ise 2.921 lira olacak Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre en düşük memur maaşı 3.860 liraya, memur emeklisi maaşı ise 2.921 lira olacak         
11:11
Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı         
11:07
EDHO'nun yıldızı Cansu Melis Karakuş aşkını ilan etti EDHO'nun yıldızı Cansu Melis Karakuş aşkını ilan etti         
10:54
Real Sociedad, Lazio ile anlaşan David Silva'yı ikna etti ve 2 yıllığına kadrosuna kattı Real Sociedad, Lazio ile anlaşan David Silva'yı ikna etti ve 2 yıllığına kadrosuna kattı         
10:33
Yolda yürürken başına kedi düşen adam hastanelik oldu! O anlar kamerada Yolda yürürken başına kedi düşen adam hastanelik oldu! O anlar kamerada         
09:54
Fenerbahçe, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye teklif yaptı Fenerbahçe, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye teklif yaptı         
09:45
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor         
08:57
Gazeteci Sabahattin Önkibar, koronavirüse yakalandı: Durumum kritik Gazeteci Sabahattin Önkibar, koronavirüse yakalandı: Durumum kritik         
08:35
Babasını koronavirüsten kaybeden doktorun Babasını koronavirüsten kaybeden doktorun "maske" isyanı: Kendi ellerimle toprağa verdim         
23:47
Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı         
22:42
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti         
17:40
Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2020 18:41:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ukrayna'dan Burhaniye'ye turizm köprüsü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei