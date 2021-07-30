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Ukrayna'dan büyük destek! Yangınlarla mücadele için 2 itfaiye uçağı ve özel ekip gönderdi - Son Dakika

Ukrayna'dan büyük destek! Yangınlarla mücadele için 2 itfaiye uçağı ve özel ekip gönderdi

30.07.2021 14:02

Ukrayna Başbakanı Vladimir Zelenski'nin dün yaptığı "Yangınla mücadele uçağımız, yarın Türkiye'ye uçacak" açıklamasının ardından bugün Ukrayna'dan "acil" koduyla harekete geçen 2 AN-32 P tipi itfaiye uçağı özel ekiple birlikte Türkiye'ye doğru yola çıktı.

Türkiye, 28 Temmuz itibarıyla başlayan orman yangınlarıyla mücadelesini sürdürüyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin son açıklamasına göre 57 yangın kontrol altına alınırken, 14 noktada ise devam ediyor.

KOMŞU ÜLKELERDEN ÜST ÜSTE YARDIMLAR GELİYOR

Alevlerle mücadele kararlılıkla devam ederken komşu ülkelerden de Türkiye'deki yangınların bir an evvel kontrol altına alınması için yardımlar geliyor. Dün Rusya 3 adet yangın söndürme uçağı göndermişti. Bugünse Azerbaycan Başbakanı, 500 kişilik bir ekibin ve söndürme çalışmalarına katkıda bulunacak helikopterlerin Türkiye'ye gönderileceğini açıkladı.

BAŞBAKAN HABERİ TWITTER'DAN VERMİŞTİ

Ukrayna Başbakanı Vladimir Zelenski, dün Twitter'dan yaptığı açıklamada hem Türkiye için geçmiş olsun dileklerini iletmişti. Hem de yangın söndürme uçaklarının Türkiye'ye doğru havalanacağını duyurmuştu. Zelenski'nin mesajı şu şekildeydi:

Ukrayna, yangınlarla mücadeleye destek için Türkiye'ye 2 itfaiye uçağı ve özel ekip gönderdi

"Dostum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a büyük yangınlar nedeniyle samimi taziyelerimi ilettim. Yangınla mücadele uçağımız, yarın Türkiye'ye uçacak. Ukrayna halkı, bu zor zamanda dost Türkiye halkıyla birlikte duracak."

UÇAKLAR TÜRKİYE'DEKİ YANGINLAR İÇİN "ACİL" KODUYLA HAVALANDI

Ukrayna Devlet Acil Servisi ile Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arasında Şubat 2020'de imzalanan Mutabakat Zaptı'na göre, Türk itfaiyecilerine yardımcı olmak amacıyla, afet önleme ve acil durumlar ve bunların sonuçlarının tasfiyesi alanında, Ukrayna bir destek grubu ile iki An-32P yangın söndürme uçağı ekibi gönderdi.

Uçaklar Ukrayna'dan "acil" koduyla havalanırken yola çıkmasının ardından Ankara'da bulunan Ukrayna Büyükelçiliği'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Ukrayna Devlet Acil Servisinden yapılan açıklamada, servise ait 2 itfaiye uçağının bugün Türkiye'ye gittiği bildirildi. Açıklamada, "Ukrayna Devlet Acil Servisi ile Türkiye İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arasında Şubat 2020'de afet alanında varılan iş birliğine ilişkin Mutabakat Zaptı kapsamında Türk itfaiyecilerine yardım etmek amacıyla Ukrayna, 2 AN-32 P tipi itfaiye uçağı ile birlikte destek grubu gönderdi." ifadesine yer verildi.

Ukrayna, yangınlarla mücadeleye destek için Türkiye'ye 2 itfaiye uçağı ve özel ekip gönderdi

Söz konusu açıklamada, gönderilen destek ekibinin dağlık alanlarda tecrübeli ve Karadağ, İsrail, Gürcistan'daki büyük çaplı yangınlarda görev almış deneyimli ekip olduğu da kaydedildi.

AN-32 UÇAKLARININ ÖZELLİKLERİ

An-32, An-26'dan geliştirilmiştir. Bu işi başlatan müşteri Hindistan Hava Kuvvetleri'dir. An-32 elverişsiz hava koşullarına dayanıklılık bakımından An-26'dan daha iyidir. Büyük çaptaki pervaneler için motorun yeri kanat üstü yükseklikte konulmuştur, AI-20 turboprop motor 5100 hp güç ile çalışır, An-26 AI-20 motorundan neredeyse iki misli güce sahiptir.

An-32 bu yüzden tropikal ve dağlık koşullarında mükemmel take-off özelliğine sahiptir. Değeri 2000 yılına göre 6-9 Milyon Dolardır. An-32P uçakları ise An-32 uçaklarının yangın söndürme için özel olarak modifiye edilmiş halidir.

Ukrayna'dan büyük destek! Yangınlarla mücadele için 2 itfaiye uçağı ve özel ekip gönderdi

İtfaiye, Türkiye, Ukrayna, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'dan büyük destek! Yangınlarla mücadele için 2 itfaiye uçağı ve özel ekip gönderdi - Son Dakika


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