Ukrayna'dan cami çıkışı kimlik kontrolüne tepki: Müslümanların öfkesini anlıyoruz

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de göçmen polisinin dün İslam Kültür Merkezi'ne bağlı camide Cuma namazına gelenlere kimlik kontrolü yaparak bazı kişileri gözaltına almasına, Ukrayna Kültür Bakanlığı da tepki gösterdi.

Ukrayna Kültür Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cuma gününün Müslümanlar için özel bir gün olduğu, öyle bir günde hiç kimsenin kendisini aşağılanmış hissetmek istemeyeceği belirtilerek, polisin düzenlediği bu operasyonun gerek ahlaki- etik açıdan, gerekse hukuki açıdan zihinlerde soru işareti yarattığı belirtildi. Açıklamada, "Bu nedenle biz, Müslümanların öfkesini anlıyor ve onları desteklediğimiz konusunda güvence veriyoruz" ifadelerine yer verildi.

Ukrayna'da dini cemaatlerden sorumlu olan birimin Ukrayna Kültür Bakanlığı'na bağlı Din ve Etnik Gruplar Dairesi olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, güvenlik güçlerine bu tür durumlarda Kültür Bakanlığı ile işbirliği yapmaları çağrısında bulunuldu.

KIRIM TATAR LİDERİ'NDEN TEPKİ

Tatar Milli Meclisi Başkanı Rıfat Çubarov da polisin cami çıkışında yaptığı kimlik kontrolünün, insan haklarının bariz bir ihlali olduğunu söyledi. Çubarov, Cumartesi günleri sinagogda, Pazar günleri de kilisede ibadet ederken benzer aşağılanmaya maruz kalan varsa kendilerine bildirilmesini istedi.

NELER OLMUŞTU?

Ukrayna Göçmenlik İdaresi'ne bağlı birimler, Ukrayna polis teşkilatına bağlı birimlerle birlikte, Cuma günü Kiev'de İslam Kültür Merkezi'ne bağlı olan camideki Cuma namazının çıkışında kimlik kontrolü uygulamış ve 15 kişiyi, gerekli belgelere sahip olmadıkları gerekçesiyle gözaltına almıştı. Daha sonra, gözaltına alınan 15 kişiden 12'sinin, geldikleri ülkelere gönderilecekleri açıklanmıştı.

Ukrayna Müslümanları Ruhani İdaresi Başkanı Said İsmailov, polisin gerçekleştirdiği kimlik kontrollerin ardından yaptığı açıklamada, "Bu nasıl bir utançtır! Eskiden ben, Rusya yönetimini cami çevresinde yaptıkları operasyonlardan ötürü eleştirirdim. Şimdi ise, aynısı Kiev'de meydana geldi" dedi.