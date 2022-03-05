Ukrayna'dan çıkan Azerbaycanlılar ülkelerine Türkiye üzerinden dönüyor - Son Dakika

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından yaşadıkları şehirler bombalanan Azerbaycan vatandaşları, otobüslerle geldikleri Türkiye'den ülkelerine geçiş yapıyor.

Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla ülkeden tahliye edilen Türk vatandaşlarının Edirne'deki sınır kapılarından yurda girişleri devam ediyor.

Sınır kapıları, Azerbaycan vatandaşlarının da ülkelerine dönmek için geçiş yaptığı noktalar arasında yer alıyor.

Moldova ve Romanya'dan otobüslere binen birçok Azerbaycanlı, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan önce Türkiye'ye giriş yapıp ardından uçakla Bakü'ye gidiyor.

Kiev'den gelen Gül Hüseyinli, AA muhabirine, hem okuyup hem çalıştığı Ukrayna'da çıkan savaşın ardından köpeği "Alf" ile ülkeyi terk etmek zorunda kaldığını söyledi.

Uçak seferleri iptal edildiği için otobüsle Türkiye üzerinden ülkesine döneceğini belirten Hüseyinli, "Yolculuk çok yorucu geçti. Moldova'da aşırı bir yoğunluk var. Ukrayna'da durum çok kötüydü. Son zamanlarda bomba ve siren seslerinden uyuyamıyorduk. Ukraynalı arkadaşlarımla konuşuyorum, şu an durum hiç iç açıcı değil." dedi.

Samed Ahmedov da savaşın başlamasıyla her şeyini bırakıp eşiyle Ukrayna'yı terk ettiklerini ifade etti.

Yolculuğun iyi geçtiğini ancak engelli olduğu için biraz zorlandığını dile getiren Ahmedov, "Kiev'de durum hiç iyi değil. Bizim evimiz Kiev'e 70 kilometre uzaklıktaydı. Oraya da bombalar düştü. Binalara düşen bombalar oluyor. Buradan Azerbaycan'a gideceğiz." diye konuştu.

Otobüs şoförlerinin sorumluluğu büyük

Ukrayna'dan sivillerin tahliyesinde Dışişleri Bakanlığınca bölgeye gönderilen otobüsler önemli rol oynuyor.

Sürücüler, kendilerini bekleyen vatandaşları sağ salim Türkiye'ye getirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Otobüs şoförü Abdullah Gürbüz, iki gün önce gittiği Moldova'dan döndüğünü belirterek, "Devletimizden Allah razı olsun Ukrayna'daki savaştan gelen arkadaşlara yardımcı oluyor." dedi.

Gürbüz, "Azerbaycanlı olsun, Ukraynalı olsun, Türk olsun fark etmiyor. Allah devletimize zeval vermesin. Onları rahat bir şekilde getirdik. Ben bugün geri döneceğim Moldova'ya gidip bir grup daha alıp geleceğim. Biz şu an çile çekiyoruz ama canımız feda olsun." ifadelerini kullandı.