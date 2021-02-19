Ukrayna'dan cinayet zanlısının iadesi için Türkiye'ye teşekkür - Son Dakika

Ukrayna'dan cinayet zanlısının iadesi için Türkiye'ye teşekkür

Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Ukraynalı cinayet zanlısının ülkesine iadesi için teşekkür etti.

Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Ukraynalı cinayet zanlısının ülkesine iadesi için teşekkür etti. İçişleri Bakanı Avakov, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şüphelinin iadesinin iki ülke arasındaki suça karşı iş birliğinin bir örneği olduğunu belirtti. Avakov, "İyi dostum ve meslektaşım Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya cinayet zanlısının Ukrayna'ya iade edilmesindeki yardımı için teşekkür ederim." ifadesini kullandı. Polisten yapılan açıklamada, Ukrayna vatandaşı zanlının 2019'da ülkesinde cinayet işledikten sonra Türkiye'ye kaçtığının tespit edildiği belirtilmişti.

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