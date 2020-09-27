Ukrayna'dan Dağlık Karabağ'daki çatışmalara ilişkin diyalog çağrısı - Son Dakika

Ukrayna'dan Dağlık Karabağ'daki çatışmalara ilişkin diyalog çağrısı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmaların durdurulması ve diyalog çağrısı yaptı.

Ukrayna'dan Dağlık Karabağ'daki çatışmalara ilişkin diyalog çağrısı, System.String[]

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmaların durdurulması ve diyalog çağrısı yaptı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yaşanan çatışmalar sebebiyle derin endişe duyulduğu belirtildi.

Paylaşımda, "Çatışmaya yol açan nedenleri inceliyoruz, tarafları diyaloğa dönmeye ve anlaşmazlığı barışçıl yollarla çözmeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan, Azerbaycan, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 13:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'dan Dağlık Karabağ'daki çatışmalara ilişkin diyalog çağrısı - Son Dakika

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