Ukrayna'dan dönen gemici ve TIR sürücülerine 14 gün karantina - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ukrayna'dan dönen gemici ve TIR sürücülerine 14 gün karantina - Son Dakika

Ukrayna'dan dönen gemici ve TIR sürücülerine 14 gün karantina

6 saat önce

ZONGULDAK Limanı'na Ukrayna'dan gelen Ro-Ro gemisi personeli ve TIR şoförlerinin aralarında bulunduğu 51 kişi, önlem amaçlı 14 gün karantina altına alınacak.

Ukrayna'dan dönen gemici ve TIR sürücülerine 14 gün karantina, System.String[]

ZONGULDAK Limanı'na Ukrayna'dan gelen Ro-Ro gemisi personeli ve TIR şoförlerinin aralarında bulunduğu 51 kişi, önlem amaçlı 14 gün karantina altına alınacak.

Ukrayna'dan gelen Ro-Ro gemisi, sabah saatlerinde Zonguldak Limanı'na yanaştı. Geminin limana yanaşmasıyla Zonguldak Valiliği, AFAD, Gümrük ve Muhafaza Müdürlüğü ve polis ekipleri, personeli ve TIR şoförlerini kontrol etmeye başladı. Ekiplerin çalışmasının ardından TIR şoförleri ve gemi personelinin aralarında bulunduğu 51 kişinin, Zonguldak'ta Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait yurtta 14 gün karantina altına alınacağı öğrenildi.


Zonguldak, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 12:45 Kaynak: DHA

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