Ukrayna'dan geldi, şifayı Konya'da buldu

Ukrayna'nın Kırım Yarımadasından gelen 84 yaşındaki Fatme Murasova, kalçasındaki kırığın başarılı şekilde ameliyat edilmesiyle sağlığına kavuştu

KONYA - Ukrayna'nın Kırım Yarımadasındaki Feodosya şehrinde ikamet ettiği evinde düşerek kalça kemiği kırılan Kırım Türkü 84 yaşındaki Fatme Murasova, uçakla getirildiği Konya Özel Büyükşehir Hastanesinde ameliyat edildi.

Kırım Türklerinden 84 yaşındaki Fatme Murasova, iki yıl önce oğlunun işi dolayısıyla geldiği Konya'da, Özel Büyükşehir Hastanesinde Ortapedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Cafer Ayata tarafından her iki dizinden ameliyat edildi. Yapılan ameliyatla dizlerindeki şikayetinden kurtulan Murasova, geçtiğimiz hafta ise evinde düşmesi sonucu bu sefer kalça kemiğini kırdı. Yaşlı kadın, oğlunun, yaşadıkları şehirde ameliyat olması ısrarına rağmen tekrar Konya'ya gelerek Op. Dr. Ayata'nın kendisini ameliyat etmesini istedi. Bunun üzerine hastane yönetimiyle iletişime geçildi. Murasova, İstanbul'dan kiralanan ambulans uçakla Konya'ya getirildi. Havaalanından alınarak Özel Büyükşehir Hastanesine getirilen yaşlı kadının, yapılan tetkiklerinin ardından başarılı bir operasyonla kalçasındaki kırık ameliyat edildi.

Hastanın durumu hakkında bilgi veren Özel Büyükşehir Hastanesi Ortapedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Cafer Ayata, "Hasta iki yıl önce oğlunun ticari ilişkileri nedeniyle Konya'ya gelmişti. O zaman her iki dizinden ameliyat etmiştik. Çok uzak bir ülkede yaşadığı için kontrol edememiştik. Geçtiğimiz hafta şansız bir şekilde evinde düşmüş ve kalçasında kırık oluşmuş. Oğlu, Konya'daki iş arkadaşları vasıtasıyla bizi aradı. Kalçasının kırıldığını ve tekrar bize gelmek istediğini söyledi. Hastanın böyle uzun bir yolculuğa çıkması zor bir durumdu. Orada ameliyat olabileceğini söyledik ama hastanın ısrarla bizde ameliyat olmak istediğini söylediler. Biz de gelirse seve seve tedavi ederiz dedik. Hasta İstanbul'dan özel ambulans uçak kiralayıp Konya'ya getirildi. Biz de başarılı bir ameliyatla teyzemizi tedavi ettik" ifadelerini kullandı.

Fatme Murasova da başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuşmasını sağlayan Op. Dr. Cafer Ayata'ya ve kendisiyle yakından ilgilenen hastane personeline teşekkür etti.