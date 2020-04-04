Ukrayna'dan gelen 103 kişi Sakarya'da karantina altına alındı - Son Dakika

Ukrayna'dan Türkiye'ye dönüşleri sağlanan toplam 103 kişi Sakarya'da karantina altına alındı.



Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle yurt dışında bulunan Türk vatandaşlar ülkeye getirilmeye devam ediliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından 7 ülkeden 3 bin 358 vatandaşın Türkiye'ye getirileceği açıklanmıştı. Bu kapsamda 103 vatandaş daha Karasu Limanından ülkeye giriş yaptı. Limanda yapılan ilk sağlık taramaları ardından vatandaşlar, Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan Rahime Sultan Öğrenci Yurdu ve Arif Nihat Asya Öğrenci Yurdunda da geçirildikleri sağlık kontrolleri sonrasında yurtta hazır olarak bekletilen odalarına yerleştirildi.



Vatandaşlar burada 14 gün boyunca karantina altında tutulacak. - SAKARYA