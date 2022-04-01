Ukrayna'dan gelen 12 altyapı futbolcusu, DG Sivasspor tesislerinde ilk antrenmanına çıktı.
Ukrayna'nın Liviv kentinden gelen 12 futbolcu, Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Sivasspor Altyapı Antrenörleri nezaretinde ilk antrenmanına çıktı.
Kırmızı-beyazlı kulüp resmi sosyal medya hesaplarından futbolcuların idmandaki fotoğrafını paylaşarak, "Ukrayna'dan ilimize gelen genç futbolcular, Sivasspor Futbol Akademisi tesislerimizde bugün ilk antrenmanını gerçekleştirdi" notunu ekledi.
(Oğuzhan Sarzep/ İHA)
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Ukrayna'dan gelen 12 genç, Sivasspor antrenmanında - Son Dakika