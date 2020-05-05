Ukrayna'dan gelen 298 Türk vatandaşının karantina süreci tamamlandı - Son Dakika

Sağlık taramaları yapılan vatandaşlar, Manisa Valiliğinin tahsis ettiği otobüslerle memleketlerine uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 22 Nisan'da gerçekleştirilen tahliye operasyonu kapsamında Ukrayna'dan getirilen 298 kişinin, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Yunus Emre Yurdundaki karantina süreci sona erdi.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Ukrayna 'dan getirilerek Manisa 'da karantinada tutulan 298 kişi, tahliye edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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