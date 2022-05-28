UKRAYNA'DAN GELEN AİLE VE ÇOCUKLAR, SAVAŞIN İZLERİNİ ESKİŞEHİR'DE SİLİYOR - Son Dakika
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UKRAYNA'DAN GELEN AİLE VE ÇOCUKLAR, SAVAŞIN İZLERİNİ ESKİŞEHİR'DE SİLİYOR

28.05.2022 10:25

RUSYA'nın işgalini sürdürdüğü Ukrayna'dan güvenlik gerekçesiyle Türkiye'ye getirilerek Eskişehir'e yerleştirilen aralarında Kırım Türklerinin de bulunduğu 415'ü çocuk 832 kişiye savaşın verdiği zararları azaltmak amacıyla psikolojik destek veriliyor.

RUSYA'nın işgalini sürdürdüğü Ukrayna'dan güvenlik gerekçesiyle Türkiye'ye getirilerek Eskişehir'e yerleştirilen aralarında Kırım Türklerinin de bulunduğu 415'ü çocuk 832 kişiye savaşın verdiği zararları azaltmak amacıyla psikolojik destek veriliyor. Özellikle çocuklarda savaşın bıraktığı izler, çeşitli eğitim programlarının yanı sıra spor etkinlikleri ve kültürel gezilerle siliniyor. Ukrayna'dan çocuklarla birlikte gelen eğitimci Ekaterina Orlova, çocukların ilk geldiği günlerce oldukça endişeli olduğunu ifade ederek, şuanda çok rahat ve kendilerini güvende hissettiklerini söyledi.

Ukrayna'dan savaş nedeniyle tahliye edilen 415'i çocuk 832 kişi Türkiye'ye getirilerek Eskişehir'deki Doğan Aslanbey Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Burada kalan ailelere, savaşın verdiği zararları azaltmak amacıyla psikolojik destek veriliyor. Çocuklar ise resim, spor kursları ile çeşitli kültürel gezilerle savaş ortamından tamamen uzaklaştırıldı. Eskişehir Halk Eğitim Merkezi öğretmenleri tarafından resim ve spor dersleri alan çocuklar, Türkiye'de olmaktan çok mutlu oldukları söyledi. Son olarak Ukrayna'nın Başkenti Kiev ile Fastiv kentlerinden gelen çocuklar, refakatçileriyle birlikte Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı, Hayvanat Bahçesi, Akvaryum, Bilim Deney Merkezi, Masal Şatosu ve Kentpark'ı gezdi. Gezi sırasında çocukların mutlu oldukları görülürken, bol bol hatıra fotoğrafı çekildi.

'İLK GELDİKLERİNDE ÇOK TEDİRGİNDİLER'

Eğitimci Ekaterina Orlova, çocukların Türkiye'ye ilk geldiklerinde savaş nedeniyle çok tedirgin olduklarını söyledi. Her geçen gün aile ve çocuklardaki savaş izlerinin silindiğini kaydeden Orlova, 'Biz Ukrayna'dan geliyoruz. Ukrayna'da biliyorsunuz savaş var. Çocukları savaştan uzak tutmak ve biraz rahatlatmak için geldik. Burada toplam 415 çocuk var. İki haftadır buradayız. Sazova parkına gittik. Çocuklar orada çok mutlu oldular. Tüm gün piknik yaptılar. Burada çocuklar voleybol, futbol, basketbol oynuyor, müzik ve dans dersi alıyorlar. Çocuklar geldikleri ilk günlerde çok tedirgindiler. Patlamalar olacak diye çok korktular. Ama şimdi çok rahatlar ve kendilerini güvende hissediyorlar. Akrabalarımızla yaptığımız telefon görüşmelerinde orada hala patlamalar olduğunu öğreniyoruz. Geçen hafta Fastiv belediyesinin yanında bir patlama olmuş. Oradaki durum çok zor ve kötü. Buraya gelmemizi sağlayan yetkililere her şey için çok teşekkür ederiz şeklinde konuştu.

UKRAYNA'DAN GELEN AİLE VE ÇOCUKLAR, SAVAŞIN İZLERİNİ ESKİŞEHİR'DE SİLİYOR
UKRAYNA'DAN GELEN AİLE VE ÇOCUKLAR, SAVAŞIN İZLERİNİ ESKİŞEHİR'DE SİLİYOR
UKRAYNA'DAN GELEN AİLE VE ÇOCUKLAR, SAVAŞIN İZLERİNİ ESKİŞEHİR'DE SİLİYOR
UKRAYNA'DAN GELEN AİLE VE ÇOCUKLAR, SAVAŞIN İZLERİNİ ESKİŞEHİR'DE SİLİYOR

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Kaynak: DHA

Eskişehir, Ukrayna, Türkiye, Çocuk, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: UKRAYNA'DAN GELEN AİLE VE ÇOCUKLAR, SAVAŞIN İZLERİNİ ESKİŞEHİR'DE SİLİYOR - Son Dakika
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