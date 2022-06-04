KIRKLARELİ - Ukrayna'dan gelen çocuklar yaşadıkları kötü günleri oyun oynayarak unutmaya çalışıyor

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından yaşadıkları şehirleri aileleriyle terk ederek Türkiye'ye gelen çocuklar, Kırklareli'nde Kredi ve Yurtlar Kurumunda görevlilerle oyun oynayarak yaşadıkları kötü anıları hafızalarından silmeye çalışıyor.

Ukrayna'da yaşadıkları şehirleri terk ederek güvenli buldukları Türkiye'ye gelen ailelerden bazıları Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla Kredi ve Yurtlar Kurumuna yerleştirildi.

Kırklareli Valiliği, yurtta kalan çoğunluğu çocuk, Kırım Tatar Türkleri ve Ahıska Türkleri için oyun ve sinema salonu, sağlık odası, yemekhane, internet salonu gibi birçok imkan sunuyor.

İl Göç Müdürlüğü yetkilileri günün büyük bir bölümünü savaş mağduru 158 çocuğa ayırıyor.

Yetkililer çocuklarla akıl oyunları başta olmak üzere, satranç, futbol, çuval, halat çekme ve yumurta taşıma gibi oyunlar oynuyor.

-"Türkiye'ye geldiğimiz için çok mutluyum"

Yurtta oyunlar oynayarak yaşadıkları kötü günleri unutmaya çalışan çocuklardan Ahıska Türkü 13 yaşındaki Mevlüt Safarov, AA muhabirine, Ukrayna'daki savaş nedeniyle ailesiyle Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Her şey yoluna girdikten sonra ülkesine dönmek istediğini belirten Safarov, "Ülkemi özlüyorum, en yakın zamanda gitmek istiyorum. Orada yakın arkadaşlarım, nenem kaldı, onları özlüyorum." dedi.

Safarov, savaştan özellikle çocukların etkilendiğini, köylerindeki evlerine askerler geldiğinde ve savaş uçaklarını gördüğünü çok korktuğunu dile getirdi.

Yurtta oyunlar oynayarak kötü günleri unutmaya çalıştığını anlatan Safarov, "Türkiye'ye geldiğimiz için çok mutluyum. Burada her şey güzel oyun oynuyoruz arkadaşlarla. Çok güzel vakit geçiriyorum maç yapıyoruz, basketbol, voleybol oynuyoruz. Ülkemde kalsaydım orada bir iki arkadaşım kaldı onlarla da oynardım." dedi.

Ahıska Türkü 12 yaşındaki Efsel Agaliev ise savaşın kendisinde çok kötü izler bıraktığını ifade etti.

Ukrayna'daki arkadaşlarını ve okulu özlediğini vurgulayan Agaliev, "Orada arkadaşlarımızla oynuyorduk, maç yapıyorduk. Savaştan dolayı buraya geldik. Büyüyünce polis olmak istiyorum. Polis olursam insanları koruyacağım." diye konuştu.

Ahıska Türkü 10 yaşındaki Milana Seferova da savaşın bitmesini çok istediğini söyledi.

Ukrayna'da evlerinin üzerinden roketler geçtiğinde çok korktuğunu belirten Seferov, "Bombalar patlıyordu, sesler geliyordu. Burada güvendeyiz. Türkiye'ye çok teşekkür etmek istiyorum. Burada çok mutluyum ama savaş bitince okuluma dönmek, arkadaşlarımla oynamak isterim. Eskisi gibi ailemle mutlu yaşamak isterim." diye konuştu.