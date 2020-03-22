UKRAYNA'DAN GELEN GEMİ VE PERSONELİ İNCELEME ALTINDA - Son Dakika

Zonguldak limanına Ukrayna'dan geldiği öğrenilen bir kuru yük gemisinin personeli ve TIR şoförlerinin de aralarında bulunduğu 51 kişi, önlem amaçlı olarak 14 gün gözlem altına altına alınacak.

Geminin sabah saatlerinde limana yanaşmasıyla birlikte Zonguldak Valiliği, AFAD, Gümrük ve Muhafaza Müdürlüğü ve polis ekipleri, gemi personeli ve TIR şoförlerini kontrol etmeye başladı. Ekiplerin çalışmasının ardından 51 kişinin 14 gün gözlem altına alınacağı öğrenildi.

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ZONGULDAK (DHA)