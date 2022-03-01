Ukrayna'dan gelen "Masal" da Edirne'de ağırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna'dan gelen "Masal" da Edirne'de ağırlanıyor

01.03.2022 12:22
Ukrayna'dan gelen "Masal" da Edirne'de ağırlanıyor

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından kara yoluyla Türkiye'ye getirilen Kırım Tatar Türkleri Edirne'de bir otele yerleştirildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından kara yoluyla Türkiye'ye getirilen Kırım Tatar Türkleri Edirne'de bir otele yerleştirildi.

Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla Ukrayna'dan getirilen aralarında kadın ve çocukların da olduğu 45 kişilik grup, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan girişlerinin ardından Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Uygulama Oteline yerleştirildi.

"Masal" da geldi

Çocukları ve kedileri Masal ile Türkiye'ye gelen Hanife Kurtseyit, yolculuğun uzun ve yorucu geçtiğini söyledi.

Türkiye'ye girince sevinç yaşadıklarını belirten Kurtseyit, "Savaş çok üzücü. Her yerde patlamalar oluyor. 4 günlük yolculukla Türkiye'ye geldik. Gelirken en büyük hazinemiz kedimiz Masal'ı da getirdik. Şimdi misafirhaneye yerleşiyoruz. Türkiye'ye teşekkür ediyoruz." dedi.

Niyara İzicin ise savaşın başlamasıyla zor günler yaşadıklarını dile getirdi.

YORUMLAR
500
Türklerin savaş taktikleri işe yaradı! Ukraynalılar yeni öneriler bekliyor Türklerin savaş taktikleri işe yaradı! Ukraynalılar yeni öneriler bekliyor Ukrayna'dan tahliye edilen ilk Kırım Tatar Türkleri Türkiye'ye getirildi (1) Ukrayna'dan tahliye edilen ilk Kırım Tatar Türkleri Türkiye'ye getirildi (1)

Ukrayna, Türkiye, Edirne, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'dan gelen 'Masal' da Edirne'de ağırlanıyor - Son Dakika


Son Dakika
12:05 Elon Musk'ın gönderdiği Starlink uydu terminali Ukrayna'ya ulaştı! Ukrayna'dan üst düzey teşekkür
11:01 Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenciler, saldırı anlarını anlattı: Şu anda füze saldırısı altındayız, belki bu son videomuz olur
11:50 Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'ten Londra'da otobüs halleri
11:49 Arda Gürel'i otopark çıkışında gören Mert Hakan Yandaş arabasına davet edip evine kadar götürdü!
11:48 Çapraz sorguda itiraf ettiler! Otomobilini gasp etmek istedikleri arkadaşlarını öldürüp gömmüşler
11:27 Almanya'da eşini öldürdü, bahçeye gömdü, sonra hiçbir şey olmamış gibi tatile geldi: Gaziantep'te tutuklandı!
11:36 Türkiye'nin geleceğine yön verecek kararsız seçmenler kim: 18-34 yaş aralığında ve yüksek eğitimli!
11:24 Ebrar Karakurt'tan eski sevgilisi İmge'ye ağır gönderme! Küfürlü paylaşımı şaşırttı
11:13 Etiketlerde yeni düzenlemeye gidildi! Son 30 günün en düşük fiyatı üzerinden etiketlere uygulanacak
11:13 Hostese uçakta taciz şoku! Bankacı Türk hostesin etek altı görüntülerini çekerken yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 12:28:43. #1.12#
SON DAKİKA: Ukrayna'dan gelen "Masal" da Edirne'de ağırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement