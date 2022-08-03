Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Müşterek Denetleme Timi, Razoni gemisindeki denetleme faaliyetini tamamladı. 27 bin ton mısır taşıyan gemi kısa süre içerisinde Lübnan 'a gitmek üzere İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapacak." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

İstanbul Boğazı, Karadeniz, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ukrayna'dan gelen tahıl yüklü gemide denetleme tamamlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.