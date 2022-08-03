Ukrayna'dan gelen tahıl yüklü gemide denetleme tamamlandı - Son Dakika
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Ukrayna'dan gelen tahıl yüklü gemide denetleme tamamlandı

03.08.2022 12:56
Ukrayna'dan gelen tahıl yüklü gemide denetleme tamamlandı

Tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan gelen ve İstanbul Boğazı Karadeniz girişinde demirleyen gemide denetleme faaliyetinin tamamlandığı bildirildi.

Tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan gelen ve İstanbul Boğazı Karadeniz girişinde demirleyen gemide denetleme faaliyetinin tamamlandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Müşterek Denetleme Timi, Razoni gemisindeki denetleme faaliyetini tamamladı. 27 bin ton mısır taşıyan gemi kısa süre içerisinde Lübnan'a gitmek üzere İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapacak." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Müşterek Denetleme Timi'nin gemideki denetim faaliyetine ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

YORUMLAR
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 'Müşterek Denetleme Timi, İstanbul Boğazı Karadeniz girişinde demirleyen mısır yüklü Razoni kuru yük... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 'Müşterek Denetleme Timi, İstanbul Boğazı Karadeniz girişinde demirleyen mısır yüklü Razoni kuru yük... MSB: 'Mısır yüklü RAZONİ gemisinde denetim faaliyeti saat 10.00'dan itibaren gerçekleştirilecek' MSB: 'Mısır yüklü RAZONİ gemisinde denetim faaliyeti saat 10.00'dan itibaren gerçekleştirilecek'
Kaynak: AA

İstanbul Boğazı, Karadeniz, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna'dan gelen tahıl yüklü gemide denetleme tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna'dan gelen tahıl yüklü gemide denetleme tamamlandı - Son Dakika
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