Ukrayna'dan gelen tır şoförleri ve gemi mürettebatı Zonguldak'ta öğrenci yurduna yerleştirildi - Son Dakika
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Ukrayna'dan gelen tır şoförleri ve gemi mürettebatı Zonguldak'ta öğrenci yurduna yerleştirildi

6 saat önce

Ukrayna'dan Ro-Ro kuru yük gemisiyle Zonguldak'a gelen gemi mürettebatı ve tır şoförleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında Kozlu ilçesindeki Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurda yerleştirildi.

Ukrayna'dan gelen tır şoförleri ve gemi mürettebatı Zonguldak'ta öğrenci yurduna yerleştirildi, System.String[]

Ukrayna'dan Ro-Ro kuru yük gemisiyle Zonguldak'a gelen gemi mürettebatı ve tır şoförleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında Kozlu ilçesindeki Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurda yerleştirildi.

Zonguldak Limanı'ndaki gümrük sahasına gelen Ro-Ro kuru yük gemi mürettebatı ve tır şoförü 51 kişi, burada yapılan ilk sağlık kontrollerinin ardından minibüslerle karantina için önceden boşaltılan yurda götürüldü.

Sağlık ekiplerinin maske dağıttığı kişiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak.

Yurtta, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog ve psikologlar da vatandaşlara destek sunacak.

Zonguldak, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 02:30 Kaynak: AA

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